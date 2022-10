'Apulia CyberSecurity Forum' Puglia protagonista con Exprivia

Apulia CyberSecurity Forum è l’evento organizzato in occasione del Mese Europeo della Cybersecurity da Exprivia – gruppo internazionale specializzato in Information and Communication Technology - e dedicato alla sicurezza informatica: una quattro giorni durante la quale si alterneranno oltre 90 specialisti del settore per discutere di cybersecurity in tutte le sue declinazioni, dalla sicurezza degli autoveicoli all’identity fino alla microsegmentazione.

Evento clou in programma venerdì mattina, quando si presenterà il ‘Threat Intelligence Report’, il rapporto su attacchi, incidenti e violazioni della privacy del trimestre luglio-settembre 2022 curato dall’Osservatorio CyberSecurity Exprivia, con i recenti aggiornamenti sullo stato dell’arte in Italia e un focus sul Mezzogiorno.

New Foto D. FavuzziGuarda la gallery

“Exprivia è orgogliosa di avere lanciato una iniziativa che sta guadagnando una crescente credibilità - ha dichiarato Domenico Favuzzi, presidente e amministratore delegato di Exprivia - in un periodo storico di profonda trasformazione, con il forum proviamo ad avviare un dialogo a più voci dove la condivisione delle esperienze diventa fondamentale nella interpretazione dei fenomeni che ci circondano e del loro continuo mutamento”.

“Possiamo dire con orgoglio che, in questi giorni, la Puglia è al centro della cybersecurity mondiale - ha aggiunto Domenico Raguseo, responsabile Unit CyberSecurity di Exprivia - all’evento si sono registrate circa trecento persone e sono intervenute oltre 90 tra professori universitari, accademici e top speaker provenienti da tutto il mondo. Abbiamo organizzato questo evento, che sta diventando uno standard per il mese europeo della cybersecurity, perché riteniamo che la consapevolezza dell’importanza del tema sia la difesa più importante contro gli attacchi informatici: la nostra vita oggi non sarebbe possibile senza internet e internet non è garantita senza un’adeguata cybersecurity”.

Il forum si tiene in modalità ibrida (online e offline). È possibile seguire gli eventi online registrandosi al seguente link: https://www.exprivia.it/it-tile-apulia-cybersecurity-br-forum-2022/ mentre, per la partecipazione in presenza, è necessaria la prenotazione all’indirizzo marketing.exprivia@exprivia.com.

(gelormini@gmail.com)