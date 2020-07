Apulia Distribuzione e ‘Rossotono’ rilancio dell’agroalimentare italiano

La Puglia che tira e che rappresenta più che uno stimolo a reagire e a testimoniare lo spirito d’intraprendenza che ne segna creatività, piglio imprenditoriale e sviluppata capacità innovativa, è sintetizzata dal successo di un’azienda di Rutigliano (Bari), situata a poche centinaia di metri da un altro colosso della produzione alimentare italiana: la Francesco Divella Spa.

Apulia Distribuzione è un Ce.Di. (Centro di Distribuzione), fondato nel 2001 dai fratelli Antonio e Massimo Sgaramella (rispettivamente Presidente e Direttore Acquisti), mentre Michele Sgaramella ne è il Direttore Vendite.

Dopo essere stata a lungo il riferimento GDO non solo al Sud per il Gruppo Auchan, nel 2020 la società pugliese ha siglato un accordo con Carrefour Italia ed è presente sul mercato di Puglia, Basilicata e Calabria con le insegne Carrefour Express, Carrefour Market e ipermercati Carrefour, in Sicilia con Qui Conviene e Ils Discount. L’azienda inoltre è proprietaria dei marchi Rossotono e MaxiLike, presente solo in Sicilia.

Affaritaliani.it - Puglia ha incontrato Michele Sgaramella, per analizzare il successo aziendale di Apulia Distribuzione, la situazione dei mercati in questo periodo di ripresa dopo il lockdown da Covid-19 e le performance del marchio ‘Rossotono’: al centro del rilancio di consumo di carne rossa, Made in Italy, e di un’azione a sostegno degli allevatori italiani, etichettata con un pay-off molto efficace: ‘Il sapore della solidarietà’.

L’identificazione col colore tipico del prodotto principe delle proprie vetrine agroalimentari: la carne, per ribadire il concetto di un’alimentazione sana, variegata e sicura. Quali gli obiettivi di mercato di Rossotono e come essi si declinano in Puglia in particolare e nel Mezzogiorno in generale?

Certo. Con l’obiettivo di rilanciare e valorizzare i benefici della carne rossa per la nostra salute - negli ultimi tempi, diciamo, sotto attacco vegano - abbiamo voluto restituire dignità a questo importante e costitutivo alimento. Mostrandone la ricchezza unica in proteine di elevato valore biologico, minerali come il ferro e lo zinco, ma anche di elementi essenziali come rame, iodio, manganese e selenio, nonché di una varietà di vitamine, in particolare le vitamine del gruppo B, supportando anche il ruolo della carne rossa magra come moderatore positivo dei profili lipidici. Studi recenti identificano la carne rossa come fonte dietetica, anche, di acidi grassi insaturi a catena lunga (PUFA) e di acido linoleico coniugato (CLA). Un suo consumo adeguato - pertanto - può influire positivamente su un’assunzione completa dei fattori nutrienti e sulla salute di ognuno.

Per questo, la nostra attenzione è stata e continua ad essere massima sul fronte della qualità e della sostenibilità: pilastri centrali nella strategia di Apulia Distribuzione per ‘Rossotono’. Il progetto, lanciato nel 2017 - semplicemente come marchio Rossotono destinato a una filiera controllata di carni di qualità premium nei punti vendita di A.D. - è rapidamente cresciuto e ha portato alla nascita di reparti dedicati alle carni di qualità, e anche della prima bottega Rossotono (2018): una salumeria gourmet dedicata alla vendita di carni premium e di prodotti gastronomici di alta qualità e al primo Supergourmet Rossotono a Bari.

Puntare sulle carni esclusivamente Made in Italy - certificate e provenienti da allevamenti italiani - più che una scelta di solidarietà nazionale, soprattutto in un contesto di pandemia e di post Covid, forse è la risposta più adeguata all’esigenza di sicurezza e tracciabilità, che il sistema Italia garantisce meglio che altrove ai consumatori?

Sì, abbiamo puntato con decisione su carni esclusivamente Made in Italy, certificate e provenienti da allevamenti italiani, per sostenere l’economia delle aziende nostrane - in questo periodo difficile - e offrire ai clienti il massimo della qualità. Il tutto, a un prezzo bloccato e invariato per i consumatori.

È la scelta di solidarietà e responsabilità sociale d’impresa, che il gruppo Apulia Distribuzione ha attuato attraverso il marchio Rossotono nei punti vendita Carrefour di Puglia e Basilicata. Da circa due mesi, nei banchi macelleria dei supermercati della rete, che aderiscono all’iniziativa, le confezioni di carni a marchio Rossotono hanno un bollino tricolore: il segno che quel prodotto è 100% Made in Italy e che, dunque, non solo ha una qualità superiore e una filiera controllata, ma aiuta anche le aziende del territorio duramente colpite dall’emergenza Covid-19.

Cosa rende diverso e vincente per Apulia Distribuzione la filosofia del marchio Rossotono, all’interno della pluralità vivace e dinamica della GDO e in quali contesti urbani tende ad affermarsi?

Questo progetto, articolato e in un certo senso anche ambizioso, è un modo per dare il nostro contributo concreto sia alla filiera di produzione sia ai consumatori, in un periodo difficile per il nostro Paese. Mai come in questo momento è stato importante sostenere le aziende italiane, per cui tutti abbiamo una responsabilità sociale.

Con Rossotono Made in Italy aiutiamo la filiera e garantiamo allo stesso tempo ai clienti la migliore qualità e sostenibilità possibile, senza aumentare i prezzi. Il valore aggiunto di questa operazione è, infatti, proprio nella scelta di bloccare il prezzo. La qualità costa e con le carni straniere si potrebbe risparmiare sulla materia prima. Ma questo è il momento della solidarietà, che deve essere concreta e percepita.

Per questo abbiamo deciso di non caricare i costi più elevati che avremo, per l’acquisto di carni italiane, sui prezzi finali per i consumatori, e di dare più valore alla filiera, perché siamo convinti che solo sostenendo il Made in Italy e andando incontro ai consumatori riusciremo, tutti insieme, a superare questo periodo difficile e ancora pieno di incertezze.

Attenzione ‘certosina’ alla qualità, informazione e approccio didattico con la clientela, asporto ma anche consumo in-loco in una sorta di evoluzione della formula “fornello”, a cui si abbina il ventaglio senza confini di prodotti complementari, vini compresi. Quale la risposta raccolta per questa offerta ‘gourmet’ di Rossotono?

Rossotono Made in Italy, col suo ventaglio di prodotti e servizi anche prêt-à-porter, si aggiunge alle altre iniziative lanciate da Apulia Distribuzione su tutta la sua rete per superare l’emergenza Covid-19. E fa presa su quel rapporto fiduciario che continua a svilupparsi tra i clienti consumatori e i nostri dipendenti al loro servizio. Da questa ‘sinergia di comunità’ si rafforza la fidelizzazione e nascono iniziative condivise.

Sin dall’inizio della pandemia il gruppo, per esempio, oltre a mettere in sicurezza gli ambienti a tutela di clienti e lavoratori, ha deciso di attivare iniziative come la Spesa Sospesa per i più bisognosi, il bonus del 10% sui Buoni Spesa dei Comuni e potenziato il servizio Speasy.it, per gli acquisti a distanza. L’azienda ha inoltre premiato con un bonus extra i propri dipendenti per ringraziarli della serietà e del coraggio dimostrati in questa difficile congiuntura.

Consumo consapevole ed equilibri di filiera per un’alimentazione che non può prescindere dai contenuti proteici e altamente nutrizionali delle carni, nel quadro di una dieta mediterranea che anche in questo comparto affonda le radici della tradizione in una sorta di bio-diversità naturale: che va dagli animali da allevamento a quelli da cortile, fino alla cacciagione ed alle declinazioni transumanti. Il futuro è nelle radici?

Indubbiamente, è il ciclo della vita. Manterremo la barra ferma, consapevoli di avere anche il compito di evitare un’inutile demonizzazione di un alimento molto importante, per una dieta corretta, e che è sempre stato presente nella nostra alimentazione, aiutandoci addirittura ad evolverci e a distinguerci dalle altre specie animali.

Sappiamo e verifichiamo quotidianamente quanto il consumatore sia sempre più attento e sempre più esigente, per questo il nostro impegno e la nostra sfida continua sono nella salvaguardia del ‘mangiare bene’, riuscendo a garantire nel contempo anche l’equilibrio sostenibile tra prezzo auspicato e qualità imprescindibile. Le economie di scala, derivanti dagli oltre 500 punti vendita serviti, costituiscono il cosiddetto zoccolo solido, su cui far leva per raggiungere il risultato ambizioso ed anche per mantenere alta la ‘brand reputation’ raggiunta da Rossotono e da Apulia Distribuzione.

