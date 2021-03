Apulia Distribuzione 'Prezzo Amico' per sempre in Puglia, Lucania e Calabria

Nei punti vendita di Apulia Distribuzione di Puglia, Basilicata e Calabria arriva Prezzo Amico, la nuova iniziativa che riduce i prezzi a scaffale sui prodotti più richiesti dai consumatori, anche sulle grandi marche, per sempre.

La decisione del master franchisee di Carrefour Italia nelle tre regioni del Sud Italia si pone come un’operazione di sostegno concreto ai consumatori in difficoltà a causa dell’emergenza Covid-19, in un momento in cui le capacità e le abitudini di acquisto sono ridotte e mutate.

Apulia Distribuzione ha deciso che i prezzi ribassati non saranno legati ad offerte promozionali da volantino, ma continueranno senza limiti di tempo e saranno fissi per il paniere di prodotti selezionati. L’iniziativa si inserisce infatti nella nuova strategia del gruppo pugliese, tesa ad intercettare al meglio i cambiamenti di scenario del mercato e le mutate abitudini dei consumatori. I punti che aderiscono all’iniziativa sono tutti su: www.carrefoursuditalia.com

“Non è una promozione, è una scelta di responsabilità in una congiuntura particolare per il Paese - afferma Michele Sgaramella, Direttore Vendite di Apulia Distribuzione - nell’ultimo anno ci sono stati cambiamenti irreversibili per la nostra società, sono cambiate le abitudini, il modo di lavorare e soprattutto la capacità di acquisto delle famiglie italiane dato che in tanti oggi si trovano senza lavoro o in gravi difficoltà economiche".

"La nostra mission - sottolinea Sgaramella - è sempre stata quella di essere vicini ai nostri clienti anticipandone i bisogni e prendercene cura. Oggi la priorità dei nostri clienti è arrivare a fine mese. Per questo abbiamo deciso di fare un passo in più e lanciare il Prezzo Amico garantendo a tutti la possibilità di acquistare i prodotti dei grandi marchi ad un prezzo ridotto, per sempre”.

I prodotti che rientrano nell’operazione saranno uniti da un nome comune, riportato su un bollino che sarà applicato su ogni prodotto del paniere Prezzo Amico e che servirà a facilitare la loro individuazione da parte del cliente.

Prezzo Amico si aggiunge alle altre iniziative lanciate da Apulia Distribuzione su tutta la sua rete per superare l’emergenza Covid-19. Sin dall’inizio della pandemia il gruppo, oltre a mettere in sicurezza gli ambienti a tutela di clienti e lavoratori, ha attivato iniziative come la Spesa Sospesa per i più bisognosi, il Bonus del 10% sui Buoni Spesa dei Comuni e potenziato il servizio Speasy.it per gli acquisti a distanza. A maggio, Apulia Distribuzione ha lanciato la campagna Made in Italy con cui ha scelto di distribuire, attraverso il marchio Rossotono, solo carni 100% italiane a un prezzo bloccato: un modo per andare incontro sia agli allevatori in crisi sia alle esigenze di qualità e risparmio dei consumatori. A Natale, inoltre, attraverso la vendita delle classiche stelle di natale ha sostenuto i progetti di ricerca di Fondazione Heal in campo neuro oncologico pediatrico. L’azienda ha inoltre avviato azioni di welfare premiando con un bonus extra i propri dipendenti per ringraziarli della serietà e del coraggio dimostrati in questa difficile congiuntura.

Apulia Distribuzione è un Ce.Di., ovvero un Centro di Distribuzione fondato nel 2001 dai fratelli Antonio e Massimo Sgaramella (rispettivamente presidente e direttore acquisti). Michele Sgaramella è il direttore vendite. Nel 2020 la società pugliese ha siglato un accordo con Carrefour Italia ed è presente sul mercato di Puglia, Basilicata e Calabria con le insegne Carrefour Express, Carrefour Market e ipermercati Carrefour, in Sicilia con Qui Conviene e Ils Discount. L’azienda inoltre è proprietaria dei marchi Rossotono e MaxiLike (presente solo in Sicilia). Per la distribuzione cash and carry, Apulia è presente in Puglia e Calabria con il marchio Tuttorisparmio.

(gelormini@gmail.com)