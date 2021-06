Apulia Distribuzione rafforza la sua presenza in Salento. Sono due i punti vendita che apriranno le porte. Il prossimo 10 giugno a Nardò sarà inaugurato il maxistore Carrefour Market - Rossotono: nuova costruzione di 1.500mq con un comodo parcheggio all’esterno riservato ai clienti che andranno a fare la spesa lì. A questa si aggiunge prossimamente l’inaugurazione di un secondo punto vendita a Leverano.

Si tratta di due appuntamenti molto importanti per il gruppo Apulia Distribuzione. All’interno di ciascun maxistore saranno disponibili prodotti alimentari della linea biologica Carrefour Bio, di Terre d'Italia ossia specialità della tradizione italiana, Madre Terra una selezione dei migliori coltivatori italiani, e ovviamente tutta la linea Carrefour con una vasta scelta di prodotto food e per la casa a prezzi competitivi. Oltre all’ortofrutta, alla pescheria e al banco carni, solo per citare i freschi, sia a Nardò che a Leverano è prevista anche l’attivazione di un corner Rossotono, specialista del fresco di AD.

Apulia Distribuzione è orgogliosa di questo progetto che consentirà a partire dall’inizio di questa stagione estiva a Nardò di avere un nuovissimo punto per la spesa di cittadini e turisti, garantendo anche l’attivazione di nuovi posti di lavoro in un periodo critico della storia mondiale.

“Con questa operazione potenziamo la nostra presenza in Puglia e in particolar modo nel Salento, consolidando al tempo stesso la nostra partnership con Carrefour - ha commentato Antonio Sgaramella, presidente e amministratore delegato di Apulia Distribuzione - il nostro gruppo compie quest’anno 20 anni di attività con il nome di Apulia Distribuzione e vogliamo sviluppare sempre di più una solida rete sul territorio regionale, in grado di avere ripercussioni sulla vita delle persone. I nostri obiettivi: garantire ai consumatori che ci scelgono prodotti di qualità al giusto prezzo e sostenere l’economia e la società attraverso la creazione di nuovi posti di lavoro che, in un momento di crisi come quello che stiamo vivendo sono il nostro vero orgoglio”.

Diverse le offerte sempre attive che i clienti di Apulia Distribuzione possono trovare all’interno dei suoi punti vendita e che rientreranno dal primo giorno di apertura tra le offerte che il gruppo presenterà al pubblico di consumatori che sceglieranno le insegne Carrefour Market - Rossotono di Nardò per la spesa, quotidiana o settimanale. Oltre all’iniziativa di respiro nazionale Ribassati&Bloccati che prevede una linea di prodotti a prezzi particolarmente bassi, c’è anche Prezzo Amico, l’iniziativa che riduce i prezzi a scaffale sui prodotti più richiesti dai consumatori, anche sulle grandi marche, per sempre. E, ancora, i già citati prodotti a marchio Carrefour, Carrefour Bio, Terre d’Italia e Madre Terra, quest’ultimo rappresenta una garanzia per frutta e verdura genuina, selezionate rigorosamente da Apulia Distribuzione, premiando i migliori coltivatori italiani che adottano i metodi più sani per garantire salute e sapore sulla tavola dei consumatori, sostenendo l’intera filiera del Made in Italy di qualità. Infine nei due nuovi punti vendita ci sarà anche la linea dedicata a prodotti sfiziosi e ricercati per i curiosi alimentari a cui piace sperimentare varietà diverse di prodotti come, ad esempio, la farina di mandorle o la confettura di gelsi.

I punti vendita di Apulia Distribuzione / Carrefour Market sono tutti su: www.carrefoursuditalia.com

Apulia Distribuzione è un Ce.Di., ovvero un Centro di Distribuzione fondato nel 2001 dai fratelli Antonio e Massimo Sgaramella (rispettivamente presidente e direttore acquisti). Michele Sgaramella è il direttore vendite. Nel 2020 la società pugliese ha siglato un accordo con Carrefour Italia ed è presente sul mercato di Puglia, Basilicata e Calabria con le insegne Carrefour Express, Carrefour Market e ipermercati Carrefour, in Sicilia con Qui Conviene e Ils Discount. L’azienda inoltre è proprietaria dei marchi Rossotono e MaxiLike (presente solo in Sicilia). Per la distribuzione cash and carry, Apulia è presente in Puglia e Calabria con il marchio Tuttorisparmio.

