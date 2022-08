AQP - Caposele (Av), emozioni in musica con il Festival 'Acquae vivae'

Giorni di musica all'insegna dell'acqua che sgorga dalle sorgenti di Caposele: la prima edizione del festival Aquae Vivae è stata un successo di sonorità, ambiente e poesia espressa in musica. Un ferragosto speciale ha visto esibirsi al vìolino nell’Anfiteatro delle Acque il giovanissimo maestro campano Giuseppe Gibboni, premio Paganini 2021.

La kermesse segue le iniziative avviate gli scorsi anni con lo “Sponz Fest Acqua” diretto da Vinicio Capossela ed il concerto del pianista Bruno Bavota. Obiettivo così come hanno sottolineato Aqp e Amministrazione Comunale di Caposele "è una proficua e rinnovata sinergia per la promozione e la valorizzazione di una delle aree di maggior pregio: le Sorgenti del Sele all’ interno dell’Anfiteatro delle Acque". Il festival è stata anche l'occasione per i turisti di poter visitare le sorgenti che alimentano uno degli acquedotti più importanti del mondo.

“Ogni iniziativa intrapresa per valorizzare l’area delle sorgenti non può che suscitare da parte nostra - sottolinea il Presidente di AQP, Domenico Laforgia - il più vivo apprezzamento. Salutiamo con forte entusiasmo l’idea del concerto affidato al talento del maestro Gibboni, tenutosi nell’Anfiteatro delle Acque, un’area riqualificata che rappresenta un omaggio al Sele, fonte di vita in cui sgorga l’acqua della sorgente Sanità. Da appassionato di musica classica è stato un perfetto connubio di emozioni con un luogo simbolo della risorsa naturale più importante”.

Il festival Aquae Vivae si è aperto il 5 agosto con un set di Luca Longobardi nel parco fluviale di Caposele, in riva al fiume, per poi dare spazio al giovane violinista Giuseppe Gibboni, trionfatore della 56esima edizione del Premio Paganini, che ha riportato in Italia dopo 24 anni la vittoria del concorso. Il sindaco di Caposele, Lorenzo Melillo e il Presidente della Pro Loco, Daniele Caprio hanno evidenziato l’importanza dell’evento e della strada intrapresa esprimendo grande soddisfazione per la sinergia e la collaborazione con Acquedotto Pugliese (AQP).

“Una iniziativa speciale che conferma – spiega il sindaco, Lorenzo Melillo - la solidità dell’intesa. È per noi il terzo anno, a dimostrazione del valore di un rapporto solido che è cresciuto nel tempo. Una occasione importante di valorizzazione di un’area meraviglioso che emana da sola poesia. Stiamo realizzando solo eventi di un certo spessore che rispettano lo spirito di quest’area di tutela assoluta, puntando su concerti sobri ed eleganti che ricerchino l’equilibrio esaltando le peculiarità del luogo, nel massimo rispetto di un’area che parla e si presenta da sola”.

“Il solco ormai è tracciato e noi continueremo – sostiene il Presidente della Pro Loco, Daniele Caprio – in una direzione che premia la sostenibilità, l’accoglienza e la qualità artistica. I numeri del festival ci incoraggiano così come quelli di un’estate che ha confermato il forte interesse turistico per quest’area che grazie all’accordo con AQP oggi è visitabile e accessibile con orari definiti e la presenza di guide esperte e formate che accompagnano alla conoscenza de territorio i numerosi visitatori e anche tanti giovani e scolaresche”.

Grande emozione anche per il maestro salernitano Giuseppe Gibboni: “Per me è un onore suonare a Caposele essendo qui di casa. Vi è un fortissimo legame fra le sonorità dell’ambiente e le sonorità della musica che si rafforzano in un contesto capace di generare affinità fortissime fra acqua e musica, ingredienti fondamentali per la vita. Suonare in questo contesto mi ispira in maniera particolare”.

Per chi ancora non abbia potuto ammirare questo piccolo paradiso, può farlo fino al 31 ottobre. Venerdì pomeriggio e festivi: ore 14:30-16:30 (visite guidate previste alle ore 15.00, 16.00).

Sabato e domenica: ore 11:00-13:00 e 16:00-18:00 (visite guidate alle ore 11.00, 12.00, 16.00 e 17.00)

