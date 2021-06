Arcivescovo Satriano: 'L'usura è un patto con il demonio'

“Nel disegno della tua provvidenza tu mi hai chiamato a servire il tuo popolo come annunciatore del Vangelo, e dispensatore dei santi misteri. Ravviva in me il dono dello Spirito, che mi è stato trasmesso mediante l’imposizione delle mani dell’Arcivescovo Demetrio, perché nella totale adesione alla tua volontà possa portare con gioia sempre più grande il peso e la grazia della missione ricevuta nell’imitazione di Cristo, sommo sacerdote”.

Sono alcune delle parole con cui Mons. Alberto D’Urso ha reso grazie al Signore e a tutti gli intervenuti alla celebrazione eucaristica del 60esimo anniversario di ordinazione presbiterale, che si è tenuta in un clima di festa presso l’Oasi Santa Maria di Cassano delle Murge, presieduta dall’arcivescovo di Bari-Bitonto, Mons. Giuseppe Satriano.

“L’usura è un patto con il diavolo - ha detto l'Arcivescovo - sconvolge l’esistenza e ribalta le coscienze. L’usuraio nel suo stile è come il demonio, opera sottotraccia e nel silenzio”. Mons. Satriano, prendendo spunto dal vangelo del giorno, sul discepolato ha fornito l’antidoto contro l’usura: per passare all’altra riva, cioè per uscire dall’usura, è necessario avere il coraggio di spogliare se stessi, lasciare false certezze e garanzie terrene, e seguire Gesù.

Satriano nel ringraziare Mons. D’Urso e tutti i volontari della Fondazione Antiusura San Nicola e Santi Medici d Bari, per aver rotto in oltre 25 anni l’omertà in cui naviga l’usura, li ha esortati a “continuare la sfida riattivando percorsi educativi nel segno del vangelo”.

Dal Segretario di Stato Cardinal Pietro Parolin è giunto il messaggio di felicitazioni e benedizione a Mons. D’Urso e a tutti i presenti alla celebrazione di Papa Francesco mentre invoca su di lui ulteriore effusione di grazie celesti per sempre più fecondo servizio ecclesiale.

La celebrazione eucaristica è stata concelebrata monsignor Domenico Ciavarella vicario generale dell’arcidiocesi, don Giovanni Giusto vicario episcopale territoriale, Don Giuseppe Bozzi, consigliere della Fondazione Antiusura di Bari, Don Basilio Gavazzeni, vice-presidente della Consulta nazionale Antiusura “Giovanni Paolo II”, Don Antonio Parisi e tanti altri sacerdoti.

Tra le autorità il sindaco Maria Pia Di Medio e il presidente del Consiglio comunale Antonella Cassano di Cassano Murge, e il professor Giovanni Procacci già senatore della Repubblica ed europarlamentare.

Monsignor D’Urso nato ad Acerno (Salerno) il 27 aprile del 1938, fu ordinato presbitero il 2 luglio del 1961 nella cattedrale di Salerno dall’arcivescovo Demetrio Moscato, conseguì nel 1974 la laurea in Teologia alla Facoltà Lateranense di Roma. Trasferitosi a Bari, D’Urso curò la nascita di due parrocchie: dell’Annunciazione e di Mater Ecclesiale, e divenne poi parroco di Santa Croce. Attualmente Mons. D’Urso opera come Direttore dell’Oasi Santa Maria in Cassano, come Direttore Diocesano e Consulente Nazionale dell’Unione Apostolica del Clero su tutto il territorio pugliese, come Presidente della Fondazione Antiusura e, in campo nazionale come Presidente Emerito della Consulta.

