Auguri a tutti voi, per un sereno e prospero Anno Nuovo!

Quale migliore "nuovo inizio" se non quello illuminato dalla luce che filtra da "I Rosoni di Puglia"..... per cui quest'anno il messaggio arriva c on i Rosoni di Laterza (Ta) - 20 raggi e di Triggiano (Ba) - 23 raggi.

(gelormini@gmail.com)