Balafon Film Festival, Arte e cutura Africana e della Diaspora nera

Al ritmo del Balafon, antico strumento africano, prende il via la 𝗫𝗫𝗫𝗜𝗜 𝗲𝗱𝗶𝘇𝗶𝗼𝗻𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗕𝗮𝗹𝗮𝗳𝗼𝗻 𝗙𝗶𝗹𝗺 𝗙𝗲𝘀𝘁𝗶𝘃𝗮𝗹 - 𝗔𝗿𝘁𝗲 𝗲 𝗰𝘂𝗹𝘁𝘂𝗿𝗮 𝗔𝗳𝗿𝗶𝗰𝗮𝗻𝗮 𝗲 𝗱𝗲𝗹𝗹𝗮 𝗗𝗶𝗮𝘀𝗽𝗼𝗿𝗮 𝗻𝗲𝗿𝗮, dall’ 8 all’ 11 novembre al Cinema Esedra di Bari, la rassegna cinematografica che mette il focus sulle tradizioni e suoni africani, un caleidoscopio di tante realtà artistiche e culturali.

Balafon2 (1)Guarda la gallery

L’Africa è fermento, cultura, modernità. Questa 32° edizione è “𝘝𝘪𝘴𝘪𝘰𝘯 𝘥’𝘈𝘧𝘳𝘪𝘲𝘶𝘦”, partendo dalla capitale del Burkina Faso, Ouagadougou, l’antico cuore del regno Mossi, recente teatro di un nuovo golpe militare, il secondo in un anno, e dove si svolge il festival cinematografico più importante dell'Africa, FESPACO. E l’apertura ha questo significato: uno sguardo potente su un paese che soffre di instabilità politica e minacce alla sicurezza, ma è determinato a mostrare cosa sa fare.

Balafon Film Festival dedica una 𝘴𝘦𝘻𝘪𝘰𝘯𝘦 𝘴𝘱𝘦𝘤𝘪𝘢𝘭𝘦 𝘢𝘭𝘭𝘦 𝘴𝘤𝘶𝘰𝘭𝘦, con la visione di pellicole selezionate per il pubblico giovane invitandolo a matinée, per vivere l’esperienza della visione collettiva sul grande schermo.

Il biglietto di 5 euro è valido per l'intera programmazione della giornata. Abbonamento per i 4 giorni 15 euro. I film sono in lingua originale sottotitolati.

(gelormini@gmail.com)