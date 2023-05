Ballottaggi azzoppati: affluenza scarsa. A Brindisi vince Marchionna col 54%

Il segnale dovrebbe preoccupare tutti e non poco. Nonostante due giorni di urne aperte per i ballottaggi in 9 Comuni pugliesi, di cui 1 capoluogo di Provincia: Brindisi, il coinvolgimento dei cittadini elettori spesso non va oltre la metà degli aventi diritto al voto.

A Brindisi, dove l’affluenza si è fermata al 43,81%, è Giuseppe 'Pino' Marchionna il nuovo sindaco, eletto dal centrodestra con circa il 54% dei voti, battendo Roberto Fusco, candidato del Pd e M5S.

"Una giornata emozionante e piena di gratitudine per i miei concittadini che hanno deciso di guardare al futuro con fiducia e mi hanno concesso il grande onore di guidare la nostra Brindisi" ha dichiarato a caldo Pino Marchionna, "Poche promesse, molti programmi e progetti da realizzare: così abbiamo condotto questa campagna elettorale e con la stessa serietà amministreremo Brindisi nei prossimi anni".

"Abbiamo davanti un grande impegno - ha sottolineato Marchionna - che ci vedrà al lavoro senza sosta, ma oggi è un giorno di festa, di unità e speranza. Sarò il sindaco di tutti, anche di coloro che non si sono recati a votare. Nessuno resterà indietro. Grazie, Brindisi".

"Una grande vittoria del centrodestra a Brindisi: congratulazioni e buon lavoro a Giuseppe Marchionna - ha scritto in una nota diffusa il senatore della Lega Roberto Marti, coordinatore del partito in Puglia - i cittadini hanno bisogno di certezze e di una guida sicura, e il risultato di oggi ne è la prova".

"Un ringraziamento doveroso - ha aggiunto Marti - va anche a tutta la squadra della Lega sul territorio, fatta di uomini e donne che ci hanno sempre creduto e non si sono mai risparmiati. Finalmente, potremo restituire a Brindisi la dignità che merita, rilanciando la città nei settori chiave che potranno garantire alla sua comunità un futuro migliore dettato dal buon governo del centrodestra".