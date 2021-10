Ballottaggi, il centrosinistra fa l'en-plein in Puglia

Pieno di soddisfazione il commento sull'esito dei ballottaggi del presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano: "La coalizione della Puglia che vede insieme tutta la coalizione che governa la Regione, imperniata su Pd, Movimento 5 stelle, Con Emiliano, Popolari con Emiliano, Sinistra italiana e Articolo 1, vince tutti i ballottaggi".

"La vittoria di Cerignola con Francesco Bonito restituisce la città di Giuseppe Di Vittorio alla democrazia e alla legalità. Le conferme di Vito Parisi e Raimondo Innamorato a Ginosa e Noicattaro confermano la forza dell’alleanza con il M5S, anche quando non siamo riusciti a costruire una coalizione al primo turno, come invece accaduto a Massafra con Fabrizio Quarto e a Ruvo con Ninni Chieco. Una straordinaria conferma del voto dell’anno scorso alle Regionali. Sono veramente felice! Auguri dalla Puglia anche ai nuovi sindaci di Roma e di Torino, Roberto Gualtieri e Stefano Lo Russo!".

Gli fa eco il Segretario del PD Puglia, Marco Lacarra: “L’affermazione del centrosinistra, a questa tornata di elezioni amministrative, è stata straordinaria in tutta Italia. In Puglia siamo particolarmente orgogliosi delle vittorie riportate a Cerignola, Ruvo e Massafra. Ora non dobbiamo fermarci: è necessario lo sforzo di tutti per vincere anche a Manfredonia”.

Toni entusiasti anche dal gruppo consiliare del M5S Puglia: “A Noicattaro e Ginosa si riconfermano i sindaci del Movimento 5 Stelle Raimondo Innamorato e Vito Parisi, a dimostrazione che il lavoro serio ripaga sempre. I cittadini hanno votato Vito e Raimondo consapevoli dell’importanza di dare continuità al cambiamento iniziato 5 anni fa, che ha prodotto risultati importanti per le comunità di Ginosa e Noicattaro. A loro vanno i nostri auguri di buon lavoro. Continueremo ad essere al loro fianco”.

Con altra nota diffusa, arriva il commento di Filippo Caracciolo, Presidente del Gruppo del Partito Democratico in Regione Puglia: “A elezioni amministrative ormai concluse, possiamo dire che il centrosinistra porta a casa un’importante vittoria, frutto di un lavoro durato anni, risultato di una coalizione che ha saputo arrivare a questa tornata elettorale coesa e competitiva, così come doveva essere, per battere una destra radicale, che cominciava a farsi pericolosamente spazio e che è stata finalmente battuta”.

“Oggi dobbiamo festeggiare tutti la ripresa del centro sinistra che è riuscita a far ritornare Roma al Partito Democratico con la vittoria di Roberto Gualtieri, insieme agli ottimi risultati già ottenuti a Milano, a Bologna e a Napoli, a cui si aggiunge anche quello di Torino. I miei migliori auguri ai neoeletti sindaci, con l’augurio che questo non sia un momento di grazia isolato, ma l’inizio di un lavoro che spingerà tutti i partiti a fare le giuste riflessioni a livello nazionale. A partire dal crollo dell'affluenza che ha segnato un record negativo, fino a comprendere quanto ancora gli elettori sentano la necessità di avere partiti di riferimento solidi e uniti. Festeggiamo, quindi, la ripresa del centrosinistra e lavoriamo perché si rafforzi sempre di più, ad ogni livello istituzionale”.

