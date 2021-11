Banca delle Visite, con Ethicare prestazioni mediche 'sospese' come i caffè

Guarda la gallery Ad assicurare la maggior trasparenza e autonomia della piattaforma, rispetto alle tradizionali campagne solidali di raccolta fondi, è proprio l'utilizzo dello “smart-contract”, un codice scritto e memorizzato in blockchain, strumento ideale per raggiungere un buon grado di disintermediazione tra le parti, obiettivo primario di Ethicare. , rispetto alle tradizionali campagne solidali di raccolta fondi, è proprio l'utilizzo dello “, un codice scritto e memorizzato in blockchain, strumento ideale per raggiungere un buon grado di disintermediazione tra le parti, obiettivo primario di Ethicare.

Ethicare è uno strumento che può essere applicato non solo alla raccolta fondi per le singole prestazioni sanitarie, ma anche per finanziare un progetto più ampio (es. allestimento ospedale da campo, acquisto attrezzature mediche ecc.) oppure organizzare altre raccolte fondi nell’ottica della tecnologia blockchain.

"Il progetto Ethicare è spinto dalla volontà di restituire alle persone il controllo sulle proprie decisioni – spiega Giuseppe Lorusso, cofounder della startup Ethicoin – e non comporta la necessità di avere fiducia in un intermediario, sia esso un privato cittadino o una ONG, grazie al sistema decentralizzato e disintermediato che regola i rapporti tra le parti in modo trasparente". Oggi la sfida è quella di sfruttare la tecnologia blockchain con l’obiettivo di disintermediare processi decisionali.

In Italia oggi oltre 4 milioni di persone hanno rinunciato alle cure mediche per motivi economici e, anche a causa degli effetti della pandemia da Covid-19, circa 32,8 milioni si sono visti rimandare, se non addirittura annullare, visite mediche, esami o interventi sanitari in programma nel 2020 (fonte mUp Research e Norstat).

E in questo scenario si pone il problema della sostenibilità del Sistema Sanitario, che presenta inoltre gravi criticità tra cui: la riduzione della qualità dei servizi, l’aumento delle liste di attesa, la riduzione delle prestazioni sanitarie offerte dallo Stato in forma gratuita.

Fondato sulla capacità delle parti di autogestirsi tra loro attraverso un algoritmo di consenso, il progetto Ethicare riconosce a ciascuno la responsabilità di costruire il proprio livello di fiducia in base al proprio ruolo e limitatamente ai propri mezzi.

"Nel futuro l’obiettivo del progetto ETHICARE sarà quello di aprire la piattaforma ad altre campagne ed estendere il suo utilizzo a tutti i tipi di raccolta fondi solidale, - conclude il cofounder Giuseppe Lorusso - non solo specificatamente a quelle finalizzate a finanziare una prestazione sanitaria".

