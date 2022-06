Bari 10 arresti per falsi contratti lavorativi a 453 cittadini extracomunitari

Un’inchiesta della Procura di Bari ha fatto luce su una serie di falsi contratti a lavoratori stranieri con il rinnovo del permesso di soggiorno in modo illecito. Dieci le persone arrestate a Bari, tra cui un commercialista e nome imprenditori edili.

In pratica, denaro in cambio di falsi contratti lavorativi a 453 cittadini extracomunitari, per ottenere il permesso di lavoro per motivi lavorativi ed indennità di disoccupazione e malattia.

Due in carcere ed otto ai domiciliari tra cui un commercialista e 9 imprenditori locali nel settore edile disposte dal GIP del Tribunale di Bari.

*Video: Vista-Antenna Sud