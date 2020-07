Bari FC il giorno decisivo, a un passo dalla serie B

Il giorno decisivo è arrivato: la finale dei playoff della Serie C 2019/2020 si giocherà oggi 22 luglio tra Reggio Audace e Bari FC - la squadra entrata nel gruppo De Laurentiis - al Mapei Stadium di Reggio Emilia. Qualcuno avrebbe voluto un campo neutro, ma tant'è: gli emiliani hanno battuto il Novara 2-1 e ora ospiteranno i pugliesi di Vivarini, che nell’altra semifinale hanno sconfitto ai supplementari la Carrarese per 2-1 grazie ad un gol di Simeri al 119′.





Massimiliano Alvini e Vincenzo Vivarini saranno i 'coch' che si contenderanno l'ultimo 'accredito' per la promozione in Serie B. Un'opportunità colta dai galletti levantini vincendo sulla Carrarese in semifinale, quando tutto lasciava pensare ad un epilogo ai calci di rigore, con un lampo dell'attaccante del Bari, che ha infilato la rete della vittoria a pochi secondi dal fischio finale, regalando il sogno della finale ai biancorossi.

Ovvio prevedere una serata incandescente, dove si scontreranno la forza dei risultati della squadra emiliana con lo spirito volitivo e caparbio della compagine barese che, dopo aver chiuso la regular season al secondo posto alle spalle dell'irraggiungibile Reggina, la formazione biancorossa - guidata da Cornacchini prima e Vivarini poi - ha superato i due scogli playoff rappresentati da Ternana e Carrarese.

Due partite dure e intense, in cui i pugliesi hanno dimostrato di volere fortemente la finale degli spareggi, sopperendo con grinta e capacità di soffrire, ad un gioco non particolarmente brillante. Al Mapei Stadium il confronto decisivo, di fronte la storica Reggiana, oggi Reggio Audace (seconda nel girone B di Serie C e reduce dal superamento del turno contro Potenza e Novara). In palio un 'sofferto' posto nella prossima Serie B.

