Bari - Hamm un gemellaggio per la cooperazione comunale Italia-Germania

Il sindaco di Bari Antonio Decaro ha sottoscritto in videoconferenza il patto di gemellaggio con il sindaco della città tedesca di Hamm, Marc Herter, le cui città condividono anche i colori istituzionali.

L’accordo si inserisce nel solco di una collaborazione educativa favorita dal Goethe-Institut, avviata nel 2017 tra gli Istituti scolastici superiori I.I.S.S. “Marco Polo” di Bari e “Friedrich-List-Berufskolleg” di Hamm.

Sulla base di questa esperienza, le due cittadine hanno valutato positivamente l’idea di intensificare i rapporti e avviare maggiori opportunità di conoscenza reciproca, con il mutuo interesse a realizzare iniziative congiunte nel campo dell’istruzione, della formazione, del lavoro, della cultura, dell’ambiente, del civismo e del solidarismo.

Nello specifico, l'accordo sancisce obiettivi e doveri delle rispettive parti, richiamando gli ideali di libertà, pace e democrazia che sono i pilastri fondativi della Unione Europea e l'importanza della cooperazione tra città per realizzare appieno l'integrazione europea.

L'accordo di gemellaggio è inoltre prodromico per la candidatura di Bari e Hamm al Bando dei Presidenti, in scadenza il prossimo 31 maggio: un premio istituito lo scorso 17 settembre dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella e dal Presidente federale Frank-Walter Steinmeier, nell'ambito di un incontro svoltosi a Milano alla presenza dei sindaci di città italiane e tedesche con l’obiettivo di affermare il valore della cooperazione comunale tra Germania e Italia.

Bari e Hamm candideranno insieme una proposta dal titolo #ImmaginariUrbani per la valorizzazione e fruizione, a fini culturali e turistici, di edifici e siti di archeologia industriale del Novecento.

Un progetto di ricerca e di promozione culturale delle due città, che sarà realizzato con il coinvolgimento di 200 studenti/esse delle due scuole e del Goethe-Institut.

Un progetto che, ci permettiamo segnalare, potrebbe allargarsi e includere un altro sodalizio in atto da tempo - tra la Puglia e la Germania - quello di Foggia con Göppingen, in un momento piuttosto delicato per il capoluogo dauno, che potrebbe contribuire a dare un segno di cambiamento di prospettiva alle vicende che stanno attraversando e travolgento la città.

