Bari Hi.End, successo di pubblico e di consensi per la 32^ edizione

Si conclude a Bari, con un grande successo di pubblico, la 32^ edizione di Bari Hi.End, Mostra Istituzionale di Alta Fedeltà e cinema in casa. L'evento, completamente gratuito, si è svolto al Nicolaus Hotel l'1 e il 2 marzo. Tre piani espositivi con i marchi più prestigiosi del mercato audio e video internazionale, anteprime discografiche oltre a cinque concerti gratuiti, per vivere un’esperienza unica nel mondo del suono e della qualità d’ascolto. Un evento, quello pugliese, che nel corso di oltre trent’anni ha registrato numeri importanti: 360 espositori, più di 61 mila visitatori, 390 concerti, quasi 1.100 musicisti, circa 400 seminari e oltre 4.700 demo.





“Anche quest'anno Bari Hi.End sta per terminare - ha dichiarato Massimo Valenza, organizzatore di Bari Hi.End - abbiamo avuto due giorni molto intensi, sia dal punto di vista degli eventi che si sono rivelati ancora più belli e più partecipati di quanto ci aspettassimo, ma anche e soprattutto per il pubblico che, come al solito, ha aderito e ha risposto in maniera importante e significativa a tutto questo".

"La cosa che mi preme raccontare di questa nuova, ultima edizione di Bari Hi.End è, ancora una volta, il calore che ci deriva da tutte le persone che ne fanno parte e che ogni anno ci portano il loro contributo, la loro presenza, estremamente sentita e attesa. E questa è una cosa che ci dà la forza e il piacere di continuare su questa strada e, possibilmente, di provare a migliorare il nostro progetto per i prossimi anni”.

La fiera di riferimento per il Sud Italia per gli appassionati di audio e video di qualità ha quindi offerto come ormai da tradizione un ricco programma con grandi nomi della musica italiana e non solo.

Quest'anno, per la prima volta, l'evento è partito prima, venerdì 28 febbraio con l'esibizione in via Sparano della jazz band barese, Swing31 che ha rivisitato con freschezza i grandi classici dello swing italiano e americano degli anni ’30-’50. Tantissimi i nomi che si sono alternati in questa 32^edizione: Eric Forsmark, Mario Caccia, Giorgia Santoro ed ancora Andrea Gargiulo che con “Musica in gioco”, ha portato sul palco con venti elementi l’energia della musica come strumento di condivisione e crescita, per un concerto che celebra l'inclusione attraverso la potenza della musica. Qui, il programma completo ---> https://www.barihiend.it/.

Tra i concerti dal vivo, “The new day” di Alberto Iovene Quartet. Il nuovo progetto del pianista jazz pugliese Alberto Iovene, in collaborazione con il bandoneonista Daniele di Bonaventura. Composto da otto brani originali che spaziano dal jazz al tango e alle ballads, il progetto esplora la potenza delle melodie e dell’improvvisazione, creando un’esperienza musicale unica. Mentre domenica 2 marzo sul palco è salito il Christian Mascetta Trio con “Out of space”, un’esibizione che intreccia tradizione jazzistica e sperimentazione contemporanea. Attraverso composizioni originali e reinterpretazioni d’autore, il gruppo ha creato un’esperienza sonora intensa e raffinata, bilanciando tecnica, improvvisazione e atmosfere coinvolgenti.

Christian Mascetta, classe '94, inizia gli studi di chitarra all'età di sette anni. Vanta numerose collaborazioni a livello nazionale e internazionale. L'ultima in ordine cronologico, quella con il pianista e compositore Stefano Bollani, insieme ad altre stelle del jazz italiano.

