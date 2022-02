Bari-Madonnella, al Bar Viola vinti 500mila € al Gratta e Vinci

La vinvita risale a circa un mese fa, ma è stata tenuta 'in riserbo' sia a tutela del vincitore sia in attesa dell'arrivo dei cartelli ufficiali da esibire in pubblico.

Il "Gratta e Vinci" fortunato di 500mila euro è stato venduto al Bar Viola a Bari, quartiere Madonnella, e ovviamente resta anonimo l'acquirente.

Ne ha dato notizia oggi lo stesso titolare del bar Viola dopo aver ricevuto la comunicazione dai Monopoli di Stato, relativa al biglietto vincente, della serie “Il Miliardario”, è stato riscosso senza passare dal bar dove è stato venduto.

