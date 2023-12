Bari Multiservizi Spa, il premio 'Industria Felix 2023'

Nella suggestiva cornice di Palazzo Mezzanotte, la Bari Multiservizi Spa è stata premiata con l’Alta onorificenza “Bilancio Premio Nazionale Industria Felix 2023”per il bilancio di esercizio 2021.

Il Premio Industria Felix - L'Italia che compete, organizzato dall'associazione culturale Industria Felix, è riservato alle eccellenze imprenditoriali con bilanci virtuosi e nasce nel 2015 come sperimentazione regionale in Puglia da un';inchiesta del giornalista Michele Montemurro, fondatore e presidente del Premio. Esso rappresenta un riconoscimento all'inventiva, allo zelo e alla determinazione di chiunque abbia messo a disposizione la propria capacità di 'costruire' un'attività capace di dar frutti copiosi e redditizi (tale il significato dell'aggettivo 'felix') in termini di benessere sociale e di progresso economico.

L’azienda municipale barese, nell’ambito dell’inchiesta giornalistica realizzata in collaborazione con Cerved su 700mila bilanci di società di capitali con sede legale in Italia, è risultata competitiva e affidabile in quanto idonea rispetto a un oggettivo algoritmo di competitività estratto dal conto economico e convalidato dal Comitato scientifico coordinato dal Cesare Pozzi, docente di Economia industriale all’Università Luiss Guido Carli e da Vito Grassi, vicepresidente nazionale di Confindustria, e rispetto al livello di solvibilità osicurezza finanziaria dal Cerved Group Score.

Questo prestigioso premio è stato consegnato nelle mani di Francesco Biga Presidente di Bari Multiservizi Spa, che opera sul patrimonio immobiliare del Comune di Bari, occupandosi di manutenzione verde, manutenzione civile e custodia. Un’eccellenza pugliese che gode di ottima salute sul piano economico-finanziario e offre servizi di livello qualitativo sempre più elevato ed è proiettata verso un futuro sostenibile, per il quale ha già realizzato importanti investimenti.“

Sono davvero orgoglioso di questo riconoscimento - dichiara il Presidente avv. Francesco Biga - a conferma dell’impegno prolungato nel tempo. Una testimonianza di come la Bari Multiservizi Spa sia un gioiello tra le società pubbliche italiane. Desidero ringraziare tutti i nostri collaboratori e coloro che mi hanno sostenuto in questo importante obiettivo, certo di continuare a condividere ancora nuovi percorsi di crescita e nuovi traguardi.”

Presenti alla cerimonia anche i consiglieri Maria Santoro, Massimo Maiorano e il direttore Francesco Schiraldi della Multiservizi Spa.

Lo scorso anno, la Bari Multiservizi si è aggiudicata l’Alta Onorificenza di Bilancio al Premio nazionale Industria Felix per i virtuosi risultati conseguiti nell’esercizio 2020, trionfando addirittura al primo posto nella categoria Partecipate a Maggioranza Pubblica tra le imprese di dimensioni affini e classificandosi nella top 10 generale della categoria. Riceve lo stesso riconoscimento anche quest’anno, in relazione al bilancio 2021, dimostrando così di aver intrapreso un percorso di crescita basato su solidi princìpi e lungimiranti obiettivi strategici. Il traguardo più ambizioso da raggiungere nel prossimo futuro, per il quale sono già stati messi in campo notevoli sforzi, è senza dubbio quello di allineare completamente l’azienda ai criteri ESG, garanti di uno sviluppo sostenibile sul piano ambientale, sociale e di governance.

Risultati raggiunti grazie al merito del management presieduto da Francesco Biga, al vertice dal 2016, ma anche dei lavoratori che hanno profuso grande impegno per risollevare l’azienda, salvaguardando l’interesse pubblico dell’azionista unico e dei cittadini stessi.

Oggi la Bari Multiservizi è un’azienda attiva che raggiunge i livelli quantitativi e qualitativi richiesti dal committente in tutti e tre i settori produttivi. L’azienda vanta un organico stabile di circa 130 persone. Notevole è l’impegno in atto per la transizione ecologica, vista non solo come opportunità di abbattimento dei costi e delle emissioni inquinanti, ma anche come volano per incrementare la produttività e la sicurezza sul lavoro.

Circa metà del parco veicoli della Bari Multiservizi è stata sostituita con nuovi mezzi a trazione elettrica, mentrela quasi totalità delle attrezzature per la manutenzione del verde è alimentata a batterie. Due impianti fotovoltaici installati presso la sede operativa assicurano poi all’azienda un’autonomia energetica pressoché totale.

Le innovazioni in campo ambientale, accompagnate dalle misure di welfare rivolte ai lavoratori e dai solidi princìpi etici su cui si fonda il governo d’impresa, hanno migliorato sensibilmente i parametri ESG della Bari Multiservizi elevandola a modello di sostenibilità. È stato inoltre attuato un importante piano di digitalizzazione, che ha permesso di ridurre ulteriormente i costi operativi e di ottimizzare i processi interni.

Esemplare, infine, è l’impegno che dipendenti dimostrano nei confronti della società, che sitraduce, a sua volta, in veri e propri gesti d’amore verso la città di Bari. Con risorse fruttodelle economie gestionali, senza gravare in alcun modo sulla collettività, la Bari Multiservizi ha riqualificato e adottato cinque aree verdi di valenza identitaria per il capoluogo (giardino adiacente al park&ride di Pane e Pomodoro, giardino Fabrizio De André, aiuole di Corso Cavour, giardino di Viale Papa Pio XII, rotatoria nord del Ponte Adriatico) e valorizzato i quattro storici “Telamoni” (sculture scampate alla demolizione delvecchio palazzo della Gazzetta, oggi esposte nell’atrio di Palazzo di Città), oltre ad eseguire attività aggiuntive di decoro urbano e di custodia al di fuori degli obblighi contrattuali.

Altre iniziative di riqualificazione sono state realizzate direttamente in favore dei cittadini più fragili, tra cui il completo rifacimento del campetto sportivo della scuola “Iqbal Masih” nel quartiere San Pio.

