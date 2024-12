Bari Multiservizi: successo e innovazione tra le aziende pubbliche

Bari Multiservizi S.p.A., società in house del Comune di Bari, prosegue il suo percorso di crescita, consolidandosi come esempio di efficienza e innovazione tra le aziende pubbliche italiane. Dedita alla manutenzione di gran parte delle aree verdi e alla custodia degli immobili comunali, la società ha saputo trasformare una crisi profonda in un modello di gestione virtuosa.

Per il terzo anno consecutivo (2022, 2023 e 2024), Bari Multiservizi ha ricevuto l’Alta Onorificenza di Bilancio nell’ambito del premio nazionale Industria Felix, posizionandosi tra le migliori partecipate pubbliche italiane nella categoria “Top 10”. Questo prestigioso riconoscimento attesta una gestione orientata alla solidità economico-finanziaria, alla sostenibilità e alla qualità dei servizi.

Il percorso di rilancio è iniziato nel 2016 con l’insediamento del nuovo Consiglio di Amministrazione, presieduto dall’Avv. Francesco Biga. Grazie a un lavoro sinergico con i consiglieri e tutto il personale, la società ha avviato una profonda trasformazione, superando le difficoltà e diventando un punto di riferimento per il settore.





Tra le principali sfide affrontate, la transizione ecologica rappresenta uno dei pilastri del rilancio aziendale. Bari Multiservizi ha già compiuto significativi progressi in questo ambito:

• Metà del parco mezzi è stato sostituito con veicoli elettrici;

• Quasi tutte le attrezzature per la manutenzione del verde sono ora alimentate a batteria;

• Due impianti fotovoltaici installati presso la sede operativa hanno garantito una significativa autonomia energetica, con ulteriori interventi di efficientamento previsti.

Questi investimenti, uniti alla costante formazione del personale e a un approccio ispirato ai criteri ESG (Environmental, Social, Governance), pongono solide basi per un futuro di crescita sostenibile al servizio della comunità.

“Il riconoscimento Industria Felix è stato accolto con grande entusiasmo dal management - dichiara il Direttore Amministrativo, Francesco Schiraldi - siamo la dimostrazione che anche un'azienda pubblica può raggiungere risultati di eccellenza quando il merito, la trasparenza e l'integrità guidano ogni attività.”

“È motivo di grande soddisfazione vedere avanzare le politiche ESG, che fanno di Bari Multiservizi un esempio di avanguardia e innovazione”, ha sottolineato Maria Santoro, consigliera del CdA.

Massimo Maiorano, anch’egli consigliere, ha aggiunto: “Orgoglioso di aver contribuito a rafforzare il patrimonio aziendale e a mantenere bilanci in attivo, supportando al contempo la riqualificazione della sede di Via Viterbo.”

Il presidente Francesco Biga ha espresso un sentito ringraziamento ai colleghi del Consiglio di Amministrazione e a tutti i dipendenti per il loro impegno costante: “La continuità nella gestione virtuosa è stata la chiave per raggiungere questi risultati e costruire un futuro sempre più ambizioso per Bari Multiservizi.”

A chiusura della cerimonia il sindaco di Bari, Vito Leccese, ha dichiarato: “Sono davvero onorato e orgoglioso che questo riconoscimento attribuito alle migliori aziende italiane vada alla nostra Bari multiservizi per la terza volta. Questa azienda partecipata del Comune di Bari riceve questo prestigioso premio a riprova dell'eccellente lavoro svolto in questi anni dal management aziendale, che è riuscito a renderla competitiva ed efficiente trasferendo ai dipendenti valori come la responsabilità, l'impegno e lo spirito di servizio per la cura della città e dei beni comuni".

"Peraltro, essendo solo 14 le aziende partecipate del nostro Paese premiate in questa edizione, Bari Multiservizi risulta essere uno dei fiori all'occhiello del Mezzogiorno d'Italia, e questo non può che inorgoglirci e spronarci a migliorare ancora. Dunque, a nome dell'amministrazione comunale e dell'intera città, desidero ringraziare gli organizzatori del premio "Industria Felix - L’Italia che compete" perché, di fatto, ci offrono la possibilità di dimostrare che anche nel settore pubblico è possibile erogare servizi di qualità e, al contempo, tenere in ordine i bilanci.”

Bari Multiservizi guarda avanti, pronta a cogliere nuove sfide e a rafforzare il suo impegno verso sostenibilità, innovazione e crescita, a beneficio del territorio e della comunità che serve.