Bari, quando la cortesia diventa gentilezza inimmaginabile

di Dario Patruno

Da qualche giorno nei week end le città e Bari non é da meno, si svuotano e i turisti che godono del caldo di luglio affollano non solo le spiagge ma anche gli esercizi commerciali e i supermercati. Per le aziende è un toccasana e merita tutta l’ammirazione ma c’è un quid pluris che li caratterizza. In questa situazione vanno segnalati episodi virtuosi che riconciliano con l’essere baresi e ci rendono orgogliosi dell’appartenenza ad una popolazione che verrebbe da dire con una vecchia canzone di Gianni Ciardo, NU SIM BARIS...LI MEGGHJ D'U CONDINEND!!! (siamo baresi i migliori del continente).

Domenica 14 luglio, mattina tropicale, turiste tedesche che effettuano la spesa e si “inerpicano”, il paradosso ci sta, nell’assolato Corso Sonnino, cercando qualche filo d’ombra sull’assolato marciapiede tra gli alberi del corso, per gustare il meritato riposo. A proposito, fu un illuminato presidente di Circoscrizione dal 2004, Niki Muciaccia, avvocato prestato alla politica - scomparso il 2 luglio del 2013 - a volere che questo Corso fosse alberato e non ne vide la realizzazione.

Ad un certo punto vedo un impiegato del supermercato correre per strada con un cellulare in mano, rincorrere due turiste di nazionalità tedesca, quel cellulare lasciato davanti alla cassa. Le due turiste incredule, toccandosi la fronte, indicavano a gesti che avevano dimenticato di aver lasciato l’apparecchio, distrazione che poteva costare cara. Ringraziano e vanno via. Rimane il bel gesto. Ho fermato il direttore del supermercato per fargli i complimentie mi riferiva che l’altro giorno un turista aveva lasciato un portafoglio con soldi e documenti.

Anche qui stessa azione di recupero fulminea. Mi auguro e sono sicuro che non si tratta di singoli episodi in un solo posto, ma tante piccole belle notizie che non fanno rumore. E per questo voglio che facciano rumore, devono e per questo vanno annoverati tra le buone notizie. Devono essere amplificate perché possano trovare nuovi emulatori, testimoni del buon vivere civile insieme.

E per concludere, val la pena citare dove si sono verificati i fatti: In Coop Bari Corso Sonnino - affiliato Coop Alleanza 3.0, caratterizzato da uno staff efficiente e in alcune circostanze efficace. Il calore dei sentimenti di benvenuto, si traducono nel riaffermare che nessuno si deve sentire straniero a Bari dove la vicinanza di San Nicola ispira i nostri comportamenti, le buone azioni, virtuose, non virtuali, superando il calore atmosferico. Questo ci fa sentire migliori e quindi “belli freschi”.