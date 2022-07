Bari Santa Caterina, si apre una portineria multifunzionale per i cittadini

La missione del servizio è semplificare la vita delle persone, aiutandole a cercare ciò di cui hanno bisogno, riavvicinando i cittadini al territorio, dopo il lungo periodo di isolamento della pandemia. Nasce così “La Portineria”, uno spazio reale di incontro aperto al pubblico (dal martedì alla domenica dalle 16.30 alle 20.30) presso la galleria commerciale Mongolfiera Santa Caterina.

Ispirato al portierato di quartiere - fenomeno nato a Parigi, diffusosi a Londra e in Spagna, e che negli ultimi anni sta prendendo piede anche in alcune città italiane – La Portineria di Bari Santa Caterina sarà aperta a tutti i cittadini e offrirà gratuitamente numerosi servizi: dalla custodia di oggetti al book crossing, dall’infopoint sugli eventi di interesse turistico del territorio, alla programmazione di tutti gli spettacoli di teatro e danza patrocinati dal Teatro Pubblico Pugliese, partner del progetto insieme a numerose associazioni e cooperative sociali del territorio.

Il principale servizio svolto dalla Portineria sarà quello di box office: si tratta di una biglietteria collegata al circuito ufficiale di ticketing online VivaTicket, dove acquistare e ritirare i biglietti per concerti e spettacoli (aperta tutti i pomeriggi dal martedì alla domenica). Come in molte città italiane, anche a Bari i rivenditori sono quasi del tutto scomparsi, ma c’è ancora una buona parte della popolazione che preferisce recarsi fisicamente sul posto e ritirare i biglietti.

Infine, uno dei classici servizi del portierato è quello di risolvere piccoli e grandi problemi della vita degli inquilini: dalle piccole riparazioni domestiche al trasporto di mobili e oggetti ingombranti, all’aiuto pomeridiano ai bambini con i compiti o semplicemente fare quattro chiacchiere. La Portineria di Santa Caterina sarà un punto di incontro tra cittadini e artigiani e professionisti in funzione delle esigenze dei primi. All’interno della portineria sarà possibile richiedere l’intervento di lavoratori freelance e artigiani che forniscono servizi di vario genere (dall’idraulico alla badante, dal giardiniere al doposcuola): gli utenti potranno presentare al desk le loro richieste e saranno messi in contatto con imprese, cooperative e liberi professionisti. Il servizio genererà un primo contatto mediante la fornitura di indirizzi, biglietti da visita virtuali e l’invio di materiale informativo.

Il progetto prevede, infine, una bacheca virtuale - consultabile online e accessibile attraverso il sito ufficiale del Centro Commerciale - destinata ai piccoli annunci dei privati: dal mercatino dell’usato agli annunci immobiliari.

La piattaforma consentirà anche la candidatura spontanea per collaboratori e operatori che saranno valutati per l’inserimento del database di artigiani e professionisti al servizio del pubblico.

