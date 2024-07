Bari Vecchia, 82enne sfrattata per far posto a un B&B

Il proliferare di B&B, a Bari Vecchia come altrove, da opportunità diventa problema per la doisponibilità di alloggi residenziali. La tendenza a convertire in unità ricettive gli immobili d'ogni tipo costituisce ormai una problematica di rilevanza evidente.

A 82 anni Giovanna è stata sfrattata dalla casa in affitto da una vita a Bari Vecchia. La sua abitazione diventerà un bed and breakfast. Inutile la resistenza all'ordinanza di sfratto. Tra Airbnb e altri operatori del settore, i quartieri centrali di Bari e non solo sono presi d'assedio

Il processo sembra essere inarrestabile, dato che è molto più redditizio affittare le case ai turisti che lasciarle a chi le abita da tanto tempo. Ed anche per gli sposi novelli, rovare una sistemazione abitativa diventa più difficile: è quasi impossibile trovare casa al centro e spostarsi in periferia o nei paesi limitrofi è l'unica soluzione.