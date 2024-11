Bari, XVI edizione del Meeting del Volontariato: “IRRESPONSABILI”

Torna a Bari il Meeting del Volontariato, la manifestazione con cui il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV - organizzatore dell’evento - celebra annualmente tutti coloro che coniugano impegno e partecipazione a favore dell’altro.





Giunto alla sua sedicesima edizione, il Meeting del Volontariato – intitolato quest’anno “IRRESPONSABILI”- sarà inaugurato venerdì 29 novembre alle ore 10:00 nello Spazio Murat in piazza del Ferrarese a Bari, luogo scelto per ospitare incontri e dibattiti, dialoghi e confronti, presentazioni e mostre. Interverranno il sindaco di Bari Vito Leccese, le assessore al Benessere Sociale e alle Culture Elisabetta Vaccarella e Paola Romano e la presidente e il direttore del CSV San Nicola OdV Rosa Franco e Alessandro Cobianchi.

Contestualmente, all’interno dell’ex Mercato del Pesce aprirà i battenti il Villaggio del Volontariato, in cui circa 130 associazioni si alterneranno nelle 50 postazioni preparate per accogliere il pubblico: un momento per entrare in contatto con le vere anime del Terzo Settore locale, conoscere le attività svolte sul territorio e perché no, comprendere e avvicinarsi ad un nuovo stile di vita. Ogni associazione esporrà manufatti artigianali e gadget di ogni tipo, per i primi regali in vista delle festività natalizie.

Sotto il comune denominatore della Responsabilità, gli incontri della prima giornata di Meeting si svilupperanno intorno ai temi del Disagio ed Esclusione giovanile e della Sostenibilità e Ambiente. Nel primo incontro dialogheranno con la presidente del CSV San Nicola OdV Rosa Franco, davanti ad un pubblico composto prevalentemente da studenti, l’assessora al Benessere Sociale Elisabetta Vaccarella, la presidente del Municipio I Annamaria Ferretti e la presidente dell’associazione Univox Aps Serena De Sandi.

A quest’ultima, al termine dell’appuntamento, sarà consegnato il riconoscimento “Testimone del Volontariato 2025” per il suo impegno sociale rivolto al benessere psicologico giovanile. A consegnare il riconoscimento l’omonima associazione “Il Testimone del Volontariato Italia OdV”, presieduta da Raffaele Parolisi, che opera sul territorio nazionale e che quest’anno, in collaborazione con il Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV, ha individuato come Testimone d’eccellenza una cittadina barese. Alla premiazione interverrà anche l’assessora alle Culture Paola Romano.





Nel pomeriggio si discuterà di Responsabilità - individuale e collettiva - verso il proprio territorio nel dibattito tra Alice Pomiato, green content creator, influencer e divulgatrice a livello nazionale e l’assessora all’Ambiente del Comune di Bari Elda Perlino. Modera il dibattito la giornalista Nicole Cascione.

Contestualmente agli incontri, sarà aperta al pubblico per tutti i giorni della manifestazione la mostra “… solo se sognato”, esposizione di 20 fotografie realizzate da Francesco Faraci, fotografo documentarista e sociale nato a Palermo, capitale italiana del Volontariato 2025. Lens Culture lo ha inserito nella lista dei 100 giovani fotografi più interessanti al mondo. Negli scatti proposti, Faraci si concentra – in un vero e proprio reportage sociale - sulla Sicilia e le sue periferie.

All’interno dell’ex Mercato del Pesce invece, prende il via il Villaggio del Volontariato. Insieme agli stand dedicati alle associazioni saranno sviluppati laboratori e attività per tutti. In serata, la musica vintage-retrò di Misspia Dj.

Chiude la prima giornata del Meeting del Volontariato lo spettacolo “La responsabilità dei sentimenti” di Franco Arminio, poeta, scrittore e regista, noto come “paesologo” per il suo impegno nel raccontare la realtà dei piccoli paesi italiani, in particolare del Mezzogiorno

La sedicesima edizione del Meeting del Volontariato si svolge con il patrocinio della Regione Puglia, del Comune di Bari, del CSVnet, del Forum del Terzo Settore, dell’Università degli studi di Bari e di Rai Puglia, con il contributo del Gruppo Assimoco Assicurazioni e del Garante dei Diritti delle persone con Disabilità. Mediapartner dell’evento, TGR. Ringraziamo per la collaborazione, come sempre, la libreria Quintiliano.





PROGRAMMA

VENERDÌ 29 NOVEMBRE 2024, SPAZIO MURAT

ore 10:00 Inaugurazione

ore 10:30 Qualcuno con cui parlare

conversazione sul disagio e l’esclusione giovanile

Intervengono

- Rosa Franco, Presidente Centro di Servizio al Volontariato San Nicola OdV

- Elisabetta Vaccarella, Assessora alla Giustizia e al Benessere Sociale e ai Diritti Civili del Comune di Bari

- Annamaria Ferretti, Presidente Municipio 1 del Comune di Bari

- Serena De Sandi, Presidente Associazione di Promozione Sociale Univox ETS

ore 12:30 Prima edizione de “Il testimone del Volontariato”

Intervengono

- Raffaele Parolisi, Presidente Onorario Il Testimone del Volontariato Italia OdV

- Debora Ciliento, Assessora Trasporti e Mobilità sostenibile della Regione Puglia

- Paola Romano, Assessora alle Culture del Comune di Bari

ore 18:00 La cura della Terra

conversazione su sostenibilità e ambiente

Intervengono

- Alice Pomiato, Green Content Creator e Formatrice

- Elda Perlino, Assessora al Clima, alla Transizione Ecologica e all’Ambiente del Comune di Bari

- Nicole Cascione, Giornalista

Conclude

- Pietro Petruzzelli, Assessore allo Sviluppo Locale e alla Blue Economy del Comune di Bari

ore 18:00 La responsabilità dei sentimenti

spettacolo di e con Franco Arminio

Franco Arminio negli ultimi anni ha messo a punto un modo assai originale di portare in giro la poesia. Il suo non è propriamente un reading, anche se legge versi dai suoi libri e in particolare da quelli più recenti, come Sacro Minore e Canti della gratitudine. Non è uno spettacolo teatrale, non è un dialogo coi lettori, ma un po’ tutte queste cose intrecciate assieme.





L’intreccio è sostenuto dalla forza trasformativa della parola poetica, capace di fondere l’aspetto intimo e quello comunitario, il lirismo e l’impegno civile. Quella di Arminio si potrebbe definire una cerimonia lieta e pensosa: c’è spazio per il nostro lato dolente, come se ogni incontro fosse una sorta di federazione delle nostre ferite, e c’è spazio per la voglia di lietezza e di comunità che non possiamo più permetterci di trascurare. Una serata in cui il pubblico e il luogo sono assai importanti: ogni evento è unico e irripetibile.

29 - 30 Novembre - 1 Dicembre

dalle 10:00 alle 22:00

Mostra “…solo se sognato”

20 scatti sulla responsabilità

a cura di Francesco Faraci, Fotografo Documentarista

Francesco Faraci è un fotografo documentarista e sociale nato a Palermo nel 1983. Dopo gli studi umanistici in Antropologia e Sociologia, ha scoperto la fotografia nel 2013 come mezzo di espressione. Faraci si concentra sulla fotografia documentaria e sui reportage sociali, con un particolare interesse per la Sicilia e le sue periferie. Ha pubblicato diversi reportage su riviste nazionali e internazionali. Lens Culture lo ha inserito nella lista dei 100 giovani fotografi più interessanti al mondo.

29 - 30 Novembre - 1 Dicembre

dalle 10:00 alle 22:00

Villaggio delle Associazioni

29 - 30 Novembre - 1 Dicembre

Misspia Dj set

tutte le sere.

(gelormini@gmail.com)