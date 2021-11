Barletta, lite per un cocktail finisce con la morte di un 24enne

Ancora una vittima delle tragiche conseguenze da abuso di sostanze alcoliche o - peggio ancora - stupefacenti. L’ultimo episodio si registra a Barletta, dove un litigio - cominciato per banali per banali motivi (un cocktail non offerto) - è degenerato in una rissa conclusasi tragicamente con l’accoltellamento del 24enne Claudio Lasala.

La vittima è poi morta all'ospedale di Barletta, dove i medici hanno tentato, invano di salvargli la vita. Due i presunti aggressori - individuati e arrestati grazie alle testimonianze dei presenti e ai filmati di diverse telecamere - ai quali è stata contestata la “violenta colluttazione” con l’aggravante dei “futili motivi”.

Il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano, ha chiesto con urgenza al Prefetto una riunione del Comitato per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica: “È evidente - ha dichiarato Emiliano - che serve un rafforzamento dell’organico delle forze dell’ordine che metta un freno alle tante bande di giovani e giovanissimi dedite allo spaccio e alle piccole estorsioni per evitare che la città torni al dramma degli anni ‘90”.

“Non dimenticare Claudio - ha concluso - equivale a schiacciare subito questo rigurgito di intimidazioni e illegalità per restituire alla magnifica Barletta sicurezza, serenità e voglia di futuro”.

