Barletta, Santa Scommegna candidata sindaco centrosinistra con tensioni nel PD

Il centrosinistra a Barletta, coordinato dal PD cittadino, accelera i tempi e annuncia la candidatura a Sindaco di Santa Scommegna, provocando la reazione della Segreteria nazionale dello stesso Partito Democratico, attraverso una nota del Responsabile Enti locali, Francesco Boccia, inviata ai Segretari del PD di taranto e di Barletta (I due centri più rilevanti in cui si andrà alle urne a maggio) per le elezioni amministrative.

"Nelle città di Taranto e di Barletta alcuni movimenti civici ritengono di poter agire come se la Puglia fosse un territorio a parte", ha avvertito Boccia. mentre da Roma Merco Meloni, coordinatore della segreteria nazionale del Partito democratico, ammoniva: "Riteniamo sia un grave errore che a Barletta si tenti di intraprendere una strada fondata su un confuso coacervo di liste civiche, che sembrano prescindere da qualsiasi discrimine tra centrosinistra e centrodestra, e dunque privo di alcuna chiara connotazione progressista".

In verità, la tecnica dell'anticipo di decisioni ancora non del tutto maturate è cosa ben nota ed affare di vecchia data nella politica, e nel PD non affatto sconosciuta (memorabile l'annuncio della vittoria dell'Unione con Romano Prodi, da Piazza Santi Apostoli, in una concitata serata del 2006, allorquando il via vai dal Viminale, da cui tardava in forma preoccupante ogni aggiornamento sull'esito elettorale - si diceva per colpa del voto elettronico - fu segnata dall'incursione di Marco Minniti presso l'allora Ministro dell'interno Giuseppe Pisanu e dalla contestuale esultanza dei leader del centrosinistra davanti al loro quartier generale.

Tra i primi a commentare l'ufficializzazione della candidatura il Capogruppo regionale di 'CON Emiliano' Giuseppe Tupputi: "Una figura di spicco con un’esperienza pluriennale al servizio della città capace, a mio avviso, di ristabilire autorevolezza nella guida amministrativa, oltre che credibilità e senso delle istituzioni".

"La dott.ssa Santa Scommegna designata all’unanimità, quale candidato sindaco della coalizione di centro sinistra - ha aggiunto Tupputi - rappresenta la scelta migliore, la giusta sintesi di quei requisiti fondamentali per un amministratore chiamato a guidare Barletta, in un momento particolare come questo".

"Attivista politica, già da liceale, da sempre vicina al centrosinistra, ma mai schierata con alcun partito o movimento politico nello specifico, Santa Scommegna incarna, altresì, quella figura super-partes capace di garantire equità di giudizi e di vedute tra gli alleati della compagine".

"Una donna competente e preparata, che conosce perfettamente la macchina amministrativa barlettana, essendo stata per anni dirigente comunale, incarico da cui si è dimessa, tra l’altro, una volta accettata la candidatura, nonostante non vi fosse incompatibilità. La persona adatta, dunque - ha concluso Tupputi - per sfide importanti come quella del Pnrr, relative a risorse da intercettare tempestivamente per la ripartenza economica del territorio".

Francesco Boccia

"Si precisa che il nodo non è il nome di Scommegna, ma il perimetro della coalizione", ha tenuto a precisare Francesco Boccia nella sua lettera, sottolineando cone In vista delle prossime elezioni politiche il Pd stia lavorando per "Guidare una coalizione progressista e riformista. Per questo, anche nelle imminenti elezioni amministrative, il Partito Democratico deve dare un chiaro segnale di unità ai territori, riguardo la coalizione politica con cui affrontare insieme le prossime elezioni politiche".

"L'obiettivo della segreteria nazionale - ha spiegato - è quello di costruire nei Comuni ampie coalizioni di centrosinistra all'interno delle quali possano convivere il Pd, il Movimento 5 stelle e altre forze di sinistra.

A risponde, tramite altra nota diffusa, è stato lo stesso Segretario regionale del PD, Marco Lacarra: “In Puglia, il PD sta lavorando quotidianamente assieme ai Coordinatori di Sinistra Italiana e del Movimento 5 Stelle, tenendo anche conto delle volontà espresse e delle necessità rappresentate dai circoli del nostro Partito. In particolare, il dialogo con il M5S presenta l’ulteriore complessità dell’assenza di organismi regionali di coordinamento. In alcuni Comuni ci sono situazioni difficili, determinate dalla presenza di frizioni e risentimenti con i quali bisogna confrontarsi, mentre in altri le condizioni sono molto più agevoli".

"Per quanto riguarda Barletta - ha precisato Lacarra - il Partito Democratico locale sostiene una candidatura femminile forte, quella di Santa Scommegna, unanimemente riconosciuta come persona di grande valore politico e umano, oltre che di notevole competenza amministrativa. Sono ancora in corso contatti tra le Segreterie cittadina e regionale del PD e i rispettivi omologhi di Sinistra Italiana per provare a presentarsi assieme alle elezioni. Il tentativo di giungere a questa sintesi è in corso in tante realtà locali pugliesi, quindi le affermazioni del Partito nazionale appaiono ingenerose, soprattutto nei confronti di tanti Segretari di circolo e, tra di loro, certamente della Segretaria del PD Barletta Rosa Cascella, che quotidianamente lavorano tra mille difficoltà e senza che siano pienamente legittimati in assenza di organismi provinciali e regionali rinnovati e legittimati, spesso senza coltivare alcuna ambizione personale".

"A Barletta è ancora possibile trovare un accordo sia con Sinistra Italiana che con il Movimento 5 Stelle", h ribadito Lacarra, "Da sempre manteniamo sul territorio ottimi rapporti con le altre forze politiche che si riconoscono nel percorso progressista indicato da Enrico Letta e a questa tornata non sarà diverso".

"Sono naturalmente disponibile - ha concluso Marco Lacarra - a incontrare il Segretario nazionale per rappresentargli nel modo più dettagliato possibile la situazione della Puglia: un territorio dove il centrosinistra vince praticamente tutte le competizioni elettorali principali da oltre 15 anni determinando una svolta nella storia della regione rispetto alla quale non si torna indietro”.

