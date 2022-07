Barletta, Tupputi (Con E): 'Si comincia col piede sbagliato'

La nota del capogruppo regionale di Con Emiliano, Giuseppe Tupputi, sull'avvio della tornata amministrativa nella città di Barletta:

“I 29 voti con i quali è stato designato il consigliere Marcello Lanotte, quale Presidente del Consiglio comunale di Barletta, ci inducono a pensare che parte del centro sinistra barlettano persevera negli stessi errori e continua a trovare accordi sotto banco, che non fanno altro che nuocere alla stabilità della coalizione".

"Il progetto di un’opposizione sì costruttiva e propositiva, ma mai alleata della maggioranza, per meri scopi personalistici - sottolinea Tuppujti - dovrebbe essere l’unica strada percorribile. Non è concepibile alcun tipo di accordo trasversale su poltrone e cariche, ma solo e unicamente su progetti e programmi per la città".

"La prima regola del buonsenso già oggi, nella prima seduta del consiglio comunale - aggiunge Tupputi - è stata disattesa e se questo è l’esordio, si comincia davvero con il piede sbagliato, lo stesso che, è bene non dimenticarlo, ha determinato la storica disfatta della coalizione lo scorso mese di giugno".

MARCELLO LANOTTEGuarda la gallery

"Ciò che si è verificato oggi - ribadisce Tupputi - è ben lontano dalle logiche di un progetto di campo largo, bensì è il primo ufficiale annaspamento in acque alte e pericolose con conseguenze purtroppo immaginabili",

"E non ho paura di affermare - conclude Giuseppe Tupputi - che stando così le cose, forse i cittadini barlettani non hanno sbagliato a decidere di bocciare la coalizione a trazione Scommegna”.

(gelormini@gmail.com)