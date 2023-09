BAT, Convegno OMCeO sulla promozione dei Sani Stili di Vita

La sesta edizione del convegno promosso dall'Omceo Bat “Promozione di sani stili di vita ed evoluzione della Salute: modelli multidimensionali tra professionisti” si terrà a Trani, sabato 30 settembre, a Palazzo San Giorgio.

Un appuntamento che rinnova, con interesse sempre crescente, la collaborazione fra differenti professionisti della Sanità con l’obiettivo di promuovere il raggiungimento di una salute sostenibile e del maggior benessere psicofisico possibile del singolo, della comunità e del Pianeta, attraverso la promozione di sani stili di vita.

Gli interventi preventivi a tutela della salute devono essere il più precoci possibile, cominciare già prima della gravidanza per il benessere del nascituro e continuare con la crescita. È questo un concetto evoluto di Salute, definito dalle scoperte scientifiche degli ultimi decenni, che non deve limitarsi soltanto alla programmazione di interventi in età adulta e durante la senescenza, quando sono già insorte molte patologie croniche (vedi ad es. l'obesità).

“Tra le novità dell’edizione 2023 - spiega il responsabile scientifico, dottor Domenico Meleleo - segnaliamo il focus sulle mense scolastiche, con la giornalista Claudia Paltrinieri, presidente di Foodinsider che presenterà i risultati dell’8° Rating dei menu scolastici (indagine 2022/23) e il coinvolgimento dei medici veterinari: coloro che con il proprio operato si occupano del benessere dei nostri animali domestici e, di riflesso, anche del nostro benessere. Analizzeremo la convivenza fra uomo e animale per comprendere quanto delicato e intenso sia lo scambio con i nostri amici a quattro zampe”.

“Le diverse sessioni, dedicate all’attività fisica, alla nutrizione, al benessere psicologico, alla sostenibilità, al rapporto uomo-animale - sottolinea il dottor Benedetto Delvecchio, presidente dell’Ordine dei Medici Chirurghi e Odontoiatri di Barletta-Andria-Trani - hanno l’obiettivo di condividere informazioni fra medici di famiglia, pediatri di libera scelta e altri attori della salute, come odontoiatri, igienisti dentali, nutrizionisti (Medici, Biologi o Dietisti), farmacisti, veterinari, infermieri, fisioterapisti e chinesiologi, psicologi e operatori di musicoterapia, meditazione e pet therapy”.

Tutti professionisti impegnati a sostenere e motivare un cambiamento dello stile di vita e, quindi, le scelte dei propri pazienti per una Sana alimentazione, un' attività fisica regolare, un'attenzione a norme igieniche adeguate e la cura del benessere psico-emotivo”.

Un obiettivo raggiungibile attraverso la definizione di modelli multidimensionali, in un lavoro "di squadra" dove i protagonisti della salute devono comunicare tra loro in maniera efficace. Tale collaborazione quindi, può e deve cominciare tramite momenti di incontro e di formazione comune, fino ad un auspicabile sviluppo di protocolli condivisi di intervento.

IL PROGRAMMA

08.15 Registrazione dei partecipanti

09.00 Saluti istituzionali

I SESSIONE - Attività fisica

MODERATORI: Benedetto Delvecchio; Dario Colella

09.10 Attività motorie e successo scolastico in età evolutiva - Dario Colella

09.40 Attività fisica e Tecnologie per promuovere salute Attualità e prospettive - Domenico Monacis

10.10 Discussione

10.20 Stili di vita e salute maschile - Giuseppe Dachille

10.40 Coffee break

II SESSIONE - Stili di vita per la sostenibilità

MODERATORI: Maurizio Durini; Giovanni De Pergola

11.10 Stili di vita sostenibili con la Landsenses Ecology - Elvira Tarsitano

11.40 Lo spreco alimentare - Rosa Lenoci

12.10 La mensa scolastica tra opportunità e rischi - Claudia Paltrinieri

12.40 Discussione

12.50 Una pausa di Consapevolezza - Lucia Calabrese

13.00 Light Lunch

III SESSIONE - Alimentazione, Psicologia e… dintorni

MODERATORI: Vincenzo Gesualdo; Luigi Nigri

14.20 Musica e Biologia - Emiliano Toso

14.50 Lettura Magistrale: Metabolomica e Stili di Vita dalla gravidanza alla senescenza - Vassilios Fanos

15.40 Nutraceutici e microbiota intestinale - Vito Miniello

16.10 Stili di vita, salute orale e malattie sistemiche: quale correlazione? - Vito Abbrescia, Antonia Sinesi

16.30 Ruolo del nutrizionista nella prevenzione e cura dei Disturbi del Comportamento Alimentare - Tiziana Stallone

17.00 Integrazione socio-sanitaria per il benessere - Giovanna Pontiggia

17.20 Nutrizione e Dieta per un’armoniosa convivenza tra uomo e animale - Adriana Origlia

17.40 Animal Magister: come gli animali possono migliorare la nostra crescita personale - Giusella Massari

18.10 Chiusura dei lavori e consegna del questionario ECM

ACCREDITAMENTO ECM Evento, a numero chiuso per 100 partecipanti. N° 7 crediti ECM per tutte le discipline sanitarie. L’iscrizione potrà essere effettuata sul sito www.cicsud.it

