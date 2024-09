Benedetta Gelormini a 'CulturALmente Festival' in Piemonte

CulturALmente è un festival che si propone di abbattere le barriere tra la ricerca scientifica e la comunità, creando un ponte tra la cultura, la salute e l’arte. L’evento, che si svolgerà dal 20 al 22 settembre, è organizzato dall’Accademia di Cultura Bernardino Cervis di Frassineto Po, in collaborazione con Solidal per la Ricerca e il DAIRI, il Dipartimento Attività Integrate Ricerca Innovazione. Questa sinergia coinvolge l’Azienda Ospedaliero-Universitaria di Alessandria e l’ASL AL, con il sostegno dell’Università del Piemonte Orientale.





Il festival mira a unire diversi mondi - dalla ricerca medica alla cultura - offrendo una serie di eventi che si propongono di avvicinare il grande pubblico ai temi della salute e della ricerca scientifica. Si spazia da convegni specialistici a incontri con testimonianze dirette, passando per la presentazione di libri e attività culturali aperte al pubblico. CulturALmente si distingue per la sua capacità di far dialogare esperti e cittadini su tematiche di grande rilevanza, come le patologie neurodegenerative e le nuove frontiere della ricerca clinica.

Un Festival che Rappresenta l’Integrazione tra Salute e Cultura. L’evento si configura come un’occasione di confronto e di crescita collettiva, dove scienza, empatia e cultura si fondono per sensibilizzare e informare il pubblico. “CulturALmente” vuole riavvicinare la gente comune al sistema sanitario, umanizzando la scienza e favorendo una maggiore consapevolezza della centralità del paziente nel percorso di cura.

Il programma di CulturALmente si articola su tre giornate, ciascuna dedicata a tematiche differenti:

Venerdì 20 Settembre

Il festival inizierà con la Plenaria del DAIRI, dal titolo “Dal brand al contenuto”, che si terrà presso l’Ecomuseo della Pietra da Cantoni di Cella Monte. L’incontro, riservato ai ricercatori, sarà un momento di approfondimento sulle nuove prospettive della ricerca scientifica nel campo delle patologie e delle innovazioni cliniche.

Sabato 21 Settembre

Nella splendida cornice del Castello di Casale Monferrato, si terrà l’incontro intitolato “NeMo: i centri clinici mentALmente inclusivi”, un dibattito che vedrà la partecipazione di esperti e professionisti che racconteranno l’esperienza dei Centri Clinici NeMo, strutture specializzate nella cura delle malattie neuromuscolari e neurodegenerative, come la SLA, la SMA e le Distrofie Muscolari.Tra i relatori, spiccano Jacopo Casiraghi, responsabile del servizio di psicologia del Centro Clinico NeMo di Milano, e Luca Mauro, Clinical Trial Manager del Clinical Research Center del Centro Clinico NeMo. L’incontro vedrà anche la partecipazione dell’Assessore regionale alla Sanità Federico Riboldi e dei sindaci di Casale Monferrato e Frassineto Po.





Domenica 22 Settembre

CulturALmente si concluderà a Frassineto Po, presso Palazzo Mossi, con la presentazione del libro “Ancora di salvezza” di Benedetta Gelormini, un’opera che racconta esperienze personali legate alla battaglia contro la malattia e alla forza necessaria per superarla. L’evento sarà un’occasione per riflettere sulla resilienza umana e sull’importanza di condividere esperienze di vita.

L’Importanza di Unire Scienza e Empatia - Il festival CulturALmente non è solo un momento di riflessione sulla salute e la ricerca, ma rappresenta anche un’opportunità per umanizzare il sistema sanitario e avvicinarlo ai cittadini. Attraverso la cultura e il confronto, si cerca di sensibilizzare il pubblico su temi delicati come la gestione delle malattie croniche e la necessità di un approccio empatico nella cura dei pazienti.

CulturALmente è patrocinato dalla Provincia di Alessandria e dalla Regione Piemonte, un segno dell’importanza che questo evento riveste per il territorio e per il suo tessuto sociale e sanitario.