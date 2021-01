Biccari (Fg), la musica "Necess’Aria" Baccini presenta i Bispensiero

Si chiamano Bispensiero, sono un trio rock-alternative di Biccari (Fg), e martedì 26 gennaio 2021, in diretta social, presenteranno “Necess’Aria”, il nuovo singolo accompagnato da un videoclip interamente girato tra le bellezze del loro paese.

A tenere a battesimo il loro nuovo lavoro sarà Francesco Baccini, cantautore genovese entrato di diritto nella storia della musica leggera italiana con trent’anni di album, concerti e successi. Sarà proprio l’autore di canzoni come “Le donne di Modena” a intervenire durante la diretta facebook che, martedì 26 gennaio, dalle 17.30 alle 18.15, porterà i Bispensiero a presentare il nuovo singolo e il videoclip realizzato con il patrocinio del Comune di Biccari e della Cooperativa di Comunità di Biccari.

Un’armonia potente di musica e immagini per veicolare significati e bellezza, per poter ‘cantare’ l’amore, fare rock e mostrare al mondo la propria terra, quello stesso territorio che a Biccari, da diversi anni, è al centro di un vero e proprio ‘progetto di comunità’ capace di mettere insieme speranze e realizzazioni concrete, talenti e progettualità innovative.

CHI SONO I BISPENSIERO. Bispensiero è un trio rock alternative originario di Biccari (Fg) formatosi nel 2012. E’ composto da Donato alla batteria, Toto alla chitarra e Giovanni alla voce. Il trio si ispira a gruppi della scena rock anni 80 italiana e internazionale come Litfiba, Diaframma, Joy division e Depeche Mode. La band ha debuttato nei vari festival locali pubblicando all’esordio il primo EP "Pop sbilenco", con i primi video Default, Malditesta, Ho paura e '86 che hanno ricevuto una buona accoglienza.

Nel 2019 i Bispensiero hanno pubblicato loro primo album "Amor fati" che tra festival e locali li ha portati a suonare in giro per l'Italia, dalla Lombardia alla Sicilia, e ad aprire la data di Biccari 2018 del gruppo Le Vibrazioni. Attualmente sono impegnati nella realizzazione di un nuovo disco. In questo periodo di pandemia non hanno smesso di fare musica, anche a distanza. Da marzo 2020 hanno pubblicato "Passivamente", "Uovo", "Giulio accelera", disponibili su YouTube (https://www.youtube.com/user/ Bispensierofm ) e tutti i social.

“Consideriamo la musica e tutte le altre forme d’arte - ribadiscono i Bispensiero - come veri e propri agenti di sviluppo locale, in grado di migliorare la qualità della vita della comunità residente e di raccontare il territorio in maniera autentica ed originale a chi non lo conosce. La diretta di martedì 26 gennaio 2021, a partire dalle ore 17.30, sarà visibile in contemporanea sulle pagine facebook Info Point Biccari – Visit Biccari (https://www.facebook.com/ biccariInfoPoint ), Bispensiero (https://www.facebook.com/ bispensieroband ) e Daunia Press Tour (https://www.facebook.com/ dauniapresstour ).

Gli artisti colloquieranno con Francesco Baccini e gli altri ospiti dagli studi di Lucera della Combo Studios Produzioni Audiovisive.

