Biccari (Fg), varati i BIC Voucher di Comunità per sostenere il turismo locale

L’idea non è nuova, ma l’applicazione è innovativa e rende onore - ancora una volta - alla vivacità creativa di questo “Borgo Autentico” del Subappennino Dauno, l’angolo di Puglia oggi più conosciuto come Monti e Colline Dauni.

A Biccari (Fg), il cui sindaco, Gianfilippo Mignogna è anche il Vicepresidente nazionale dell’Associazione dei Borghi Autentici d’Italia, per incentivare il turismo e sostenere l’economia locale - in questo momento così critico e particolare - il Comune emetterà dei Voucher di Comunità - BIC Buoni di Incentivo Comunitario - spendibili solo sul territorio comunale e convertibili in euro a data prefissata (maggio 2021).

Come funziona?

• i BIC attraverso un sistema di prenotazione online gestito dalla Cooperativa di Comunità Biccari su www.coopbiccari.it saranno messi a disposizione (da lunedì 15 giugno) di ospiti e/o turisti che decideranno di arrivare in paese per essere utilizzati come buoni sconto in bar, ristoranti, pizzerie, B&B, Case sugli Alberi, ecc.. (da 5, 10 o 20 euro a testa);

• gli operatori locali che incasseranno i buoni potranno utilizzarli a loro volta presso tutti gli esercizi commerciali ed artigianali del paese, ditte, professionisti, ecc. (l’accettazione dei BIC in alternativa agli euro sarà sempre su base volontaria);

• alla data di scadenza (31 maggio 2021) gli ultimi detentori potranno convertire i BIC in euro presso il Municipio oppure utilizzarli, per esempio, per il pagamento di altri servizi pubblici come la mensa scolastica.

Una data significativa: quella in cui sono presentate annualmente le Considerazioni Finali del Governatore della Banca d'Italia. Perché c’è da dire che a Biccari il Governatore, per firmare questa originalissima forma di moneta, ce l’avevano, ma il rispetto per la memoria di un “Nume tutelare del Paese” come Donato Menichella - il Governatore più stimato e famoso nella storia della Banca d’Italia - ha fatto propendere per l’effige di un altro illustre biccarese, Ralph De Palma, sul voucher-cartamoneta da 10 BIC.

L’idea grafica è stata realizzata da Ernesto Gatti, e rende omaggio al più grande pilota di tutti i tempi. L’uomo più veloce del mondo nel 1919 e l’unico italiano ad aver vinto la 500 Miglia di Indianapolis nel 1915 (per poco aveva mancato di realizzare l’impresa già nel 1912). Il campione che rese orgogliosi gli italiani d'America, in un altro periodo difficile per gli emigranti oltreoceano, Ralph De Palma era nato a Biccari nel 1882, all'ombra della montagna più alta di Puglia: il Monte Cornacchia (1181 m.).

Tutte le informazioni sul sito del Comune di Biccari e della Coop.

(gelormini@gmail.com)