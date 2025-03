BIF&ST 2025, si parte con "Un figlio" e il sold out per "Le Assaggiatrici"

E' partita, la sedicesima edizione del Bif&st - Bari International Film&Tv Festival che, per la prima volta sotto la direzione artistica del giornalista e critico cinematografico Oscar Iarussi, si dipanerà con un ricco programma di circa 140 appuntamenti fino al 29 marzo.

Evento speciale di pre-apertura al Teatro Petruzzelli: il tributo a David Lynch, con la proiezione di Cuore selvaggio, in collaborazione con Lucky Red.





Attesissima l’anteprima di Le Assaggiatrici, il nuovo film di Silvio Soldini tratto dall’omonimo bestseller di Rosella Postorino (Feltrinelli), ispirato alla storia dell’ultima assaggiatrice di Hitler. L'anteprima nella serata inaugurale del Festival, alla presenza del regista, degli interpreti Elisa Schlott, Max Riemelt, Alma Hasun, dell’autrice Rosella Postorino, della sceneggiatrice Doriana Leondeff, dei produttori Lionello Cerri e Cristiana Mainardi. Le assaggiatrici arriverà nella sale italiane dal 27 marzo distribuito da Vision Distribution.





Al via anche, con la proiezione di Io sono un autarchico (Kursaal Santalucia) la retrospettiva dedicata a Nanni Moretti, in occasione dei cinquant’anni di carriera del celebre regista, sceneggiatore, attore, produttore ed esercente: un viaggio attraverso la sua filmografia, con tutti i film da lui diretti dagli esordi fino alle opere più recenti. Altro momento centrale sarà il Focus A24, primo omaggio organico che l’Italia rende all’innovativa esperienza della casa di produzione e distribuzione statunitense, che partirà con le proiezioni di Everything Everywhere All at Oncedi Daniel Kwan e Daniel Scheinert (Multicinema Galleria) e Lady Bird di Greta Gerwig (Multicinema Galleria).





Primo appuntamento in musica del festival l’evento speciale Controluce con il live del pianista e compositore elettroacustico Mattia Vlad Morleo (Teatro Kursaal Santalucia). L’autore, tra le voci più interessanti della scena “neoclassica” ed elettronica contemporanea, presenterà un percorso musicale che attraversa le sue colonne sonore.

Tra gli ospiti della prima giornata il montatore Walter Fasano, per la proiezione evento speciale di The protagonists, esordio alla regia nel 1999 di Luca Guadagnino (Multicinema Galleria), e il dottor Marcello Bini, protagonista di Gen_, documentario di Gianluca Matarrese girato all’ospedale Niguarda di Milano (Multicinema Galleria).

In programma anche Sauvages, splendida animazione di Claude Barras in collaborazione con l’Ambasciata Svizzera in Italia (Multicinema Galleria), e La infiltrada di Arantxa Echevarria, ispirato alla storia vera di Aranzazu Berradre Marin, unica agente spagnola infiltrata nell’ETA (Multicinema Galleria).





Il programma del festival proseguirà fino a sabato 29 marzo con le proiezioni dei due concorsi, Meridiana con proiezioni al Teatro Kursaal Santalucia, riservato al cinema dei Paesi del Mediterraneo con 12 titoli valutati dalla giuria presieduta da Tahar Ben Jelloun, oltre a due titoli fuori concorso, e Per il cinema italiano, con 10 film che saranno valutati da una giuria popolare coordinata da Costanza Quatriglio.

Tanti anche gli appuntamenti con i protagonisti del cinema italiano, che riceveranno il premio Bif&st "Arte del cinema": Nanni Moretti, Monica Guerritore, Francesca Comencini, Sergio Rubini, Isabella Ferrari, Carlo Verdone, che con Claudia Gerini celebrerà in un incontro i 30 anni di Viaggi di nozze, oltre ad Alberto Barbera e a Felice Laudadio.





Mattinata inaugurale segnata dalla presentazione del cortometraggio realizzato per il 30° anniversario della Giornata in ricordo delle vittime di mafia, celebrata ogni anno il 21 marzo dall’associazione Libera contro le mafie. In sala anche il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano, che al termine della proiezione proiezione di “Un Figlio” (Multicinema Galleria) ha dichiarato: “Al Bifest verranno proiettati numerosi corti, un genere che sta diventando sempre più popolare. Sono tutti molto interessanti".

"A questo di stamattina, mi legano ragioni personali, ma anche storiche: perché dedicato ad Antonio Montinaro e a sua madre. Antonio Montinaro era il capo scorta di Giovanni Falcone assieme a Vito Schifani e Rocco Dicillo. Morirono tutti assieme a Falcone e a sua moglie Francesca Morvillo".

"Il soggetto di questo corto è tratto da un compito in classe in inglese di Elisabetta Zecca, nipote di Antonio Montinaro, alla quale ho chiesto di vedere insieme il film. É stato straordinario anche conoscere la nonna di Elisabetta, che è la mamma di Antonio, interpretata da Ottavia Piccolo, per tutti noi un pilastro del cinema italiano”.

Elisabetta Zecca ha poi spiegato che: “Un figlio nasce come un mio scritto, che viene letto da don Luigi Ciotti ovunque vada. Lo presenta anche alla sceneggiatrice Marina Senesi, che intuendone la capacità del testo, lo traduce in un cortometraggio che poi diventa realtà, grazie alla Regione Puglia e all’assessora Viviana Matrangola”.

