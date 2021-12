Bilancio, Tupputi (CON): 'Risorse anche per celiachia e lingua dei segni'

Il consigliere di ‘CON Emiliano’, Giuseppe Tupputi, con una nota diffusa ha commentato l'approvazione del Bilancio Regionale Puglia, con una serie di emendamenti di estrema importanza.

"Si chiudono nel migliore dei modi i lavori del Consiglio Regionale di questo 2021 ormai al termine - ha sottolineato Tupputi - con l’approvazione del Bilancio di previsione 2022 e pluriennale 2022-2024, in cui risultano approvati alcuni emendamenti che portano la mia firma".

Le approvazioni della massima assise regionale hanno riguardato nello specifico contributi finanziari, pari a 600 mila euro, per la manutenzione straordinaria di edifici pubblici o privati di pregio storico, culturale, religioso e sociale.

Approvate inoltre le modifiche alla legge regionale n. 9 del 2017 in materia di autorizzazione alla realizzazione e all’esercizio, all’accreditamento istituzionale e accordi contrattuali delle strutture sanitarie e socio-sanitarie pubbliche e private.

Passato anche l’emendamento sulla celiachia per l’attuazione di corsi formativi/informativi per gli addetti alla ristorazione pubblica e collettiva/assistenziale al fine di aumentare l’offerta di alimenti idonei a soggetti allergici o intolleranti. I corsi formativi saranno eseguiti uno a trimestre e coordinati tra Asl attigue, al fine di favorire lo sfasamento temporale su base mensile degli enti per una massima copertura temporale.

Infine approvato all’unanimità l’emendamento del gruppo Con-Emiliano per la promozione ed il riconoscimento di LIS e LISt.

310 mila euro per il 2022 ed altrettanti per il 2023 e 2024 al fine di promuovere il riconoscimento della Lingua dei Segni italiana per favorire il miglioramento della qualità della vita, l’inclusione nella società e la partecipazione alla vita collettiva dei cittadini con disabilità sensoriale.

Misure particolarmente utili ai percorsi educativi scolastici ed universitari e agli ausili e sistemi tecnologici e didattici utilizzati per il raggiungimento del pieno sviluppo della persona e della sua piena inclusione sociale.

“Oggi il consiglio regionale ha scritto una bella pagina di politica e sono davvero felice dell’approvazione della nostra proposta - ha dichiarato Giuseppe Tupputi - che va incontro alle fasce più deboli della popolazione e sancisce il diritto che tutti possono, e devono, avere uguali possibilità".

"Ringrazio anche il collega Peppino Longo - ha concluso Tupputi - per il contributo di idee fornitoci durante l’iter di questa nostra iniziativa, con la quale abbiamo voluto colmare un vuoto, e tendere la mano verso una fascia di popolazione pugliese, che merita attenzione da parte di tutti, soprattutto da parte della politica”.

