Bisceglie, 'Libri nel Borgo Antico' Cultura come antidoto all'isolamento

Il centro storico non solo “contenitore” di una manifestazione, ma uno dei maggiori elementi di attrazione dell’evento stesso, luogo principe per lo scambio di opinioni, ma anche spazio di aggregazione e socialità. Gli scorci del Borgo a Bisceglie raccontano fino in fondo il vissuto antico e nobile della cittadina pugliese affacciata sull’Adriatico, diventando oggetto di interesse culturale, per visite guidate e approfondimenti didattici di carattere storico.

Con “Libri nel Borgo Antico” da Piazza Duomo a Largo Castello, dal Porto turistico a via Giulio Frisari, da Largo Piazzetta a Pendio San Matteo, ogni angolo del suggestivo Centro Storico di Bisceglie (BAT) diventa un palcoscenico ideale per presentare le ultime novità editoriali e per promuovere dibattiti sui grandi temi di attualità.

Un centro storico che è scrigno di preziose memorie del passato, con i vicoli e le piazzette che si popolano di visitatori richiamati dalla partecipazione di scrittori, politici e giornalisti che arricchiscono con idee, spunti di riflessione, poesia e letteratura, le calde serate estive del borgo medioevale.

Uno scenario suggestivo che si ricrea ogni anno con l’arrivo, nell’ultimo fine settimana di agosto, di questa rassegna culturale in uno spazio condiviso e inclusivo, che ospita al suo interno anche giovani talenti in erba e case editrici del territorio. Vivaio di nuove promesse e volano per le realtà locali meritevoli di una giusta visibilità.

Al via, quindi, l’XI edizione di “Libri nel Borgo Antico” organizzata in modo che i giovani e giovanissimi lettori si sentano protagonisti. “Dopo il lungo periodo di lockdown, in cui soprattutto le giovani generazioni hanno sofferto l’isolamento - spiegano gli organizzatori - ci è sembrato fondamentale ripartire proprio da loro e dalle opportunità di svago e di approfondimento che un festival letterario può dare”.

Si comincia con il progetto delle mini-guide turistiche, elaborato in collaborazione con il Terzo Circolo Didattico di Bisceglie: gli alunni delle classi 4° F/G e 4° A/B, accompagnati dai loro insegnanti Valeria Belsito e Luigi Rizzi, nei giorni 29 e 30 agosto (dalle ore 18,00 alle ore 20,00) faranno da ciceroni presso la chiesa Concattedrale di Bisceglie e la chiesa di Sant’ Adoeno . Questo a conclusione di un percorso di studio che li ha visti impegnati, nel corso dell’anno scolastico 2019/20, nell’approfondimento dell’arte del nostro centro storico in collaborazione con la sezione Fidapa di Bisceglie.

Oltre all’immancabile Borgo dei Piccoli (programma al link borgodeipiccoli) all’interno del programma sono presenti eventi dedicati. Per i più piccini: Samira Zuabi Garcia presenta il suo Alebrijes, Anna Garofalo porta la sua favola Lucy, Antonella Colucci e Adriana Iannucci raccontano Stupor Mundi Federico II, Maria Addamiano presenta Il principe solitario, Patrizia Rossini dirà di Nè rosa né celeste: una fiaba per tutte le età.

Seguitissimi dai teen-ager sono invece lo youtuber Nick Radogna, che presenterà Il giro del mondo con il più sfigato degli sfigati, e Mariana Aresta, fra le protagoniste dell’ultima stagione de Il Collegio (trasmissione di RaiDue) che sarà a Bisceglie con Tears. Lacrime a colori. (Tutte le presentazioni per i giovanissimi sono indicate sul programma da un simbolo riconoscibile) È un fenomeno nato su Instagram ed è ormai in cima alle classifiche della letteratura young-adult, è Adessoscrivo, misterioso scrittore che a Libri nel Borgo Antico porterà il suo ultimo lavoro, Respira.

I temi ambientalisti saranno al centro della presentazione di Diario di una striker. Io e Greta per il clima dalle piazze all’Onu. Il libro di Federica Gasbarro, definita la Thunberg italiana, porterà a Libri nel Borgo Antico la voce del movimento Fridays For Future in Italia.

Evento speciale per i volontari di Libri nel Borgo Antico, che quest’anno - oltre a partecipare all’organizzazione fattiva dell’evento - sono al centro di una serie di progetti di formazione, sarà una mattinata di incontro e confronto con lo scrittore Ferdinando Muraca. Domenica mattina, i ragazzi incontreranno l’autore di Liberamente Veronica: i miei 30 giorni senza social. Un appuntamento, organizzato in collaborazione con la Fondazione Vincenzo Casillo, pensato per approfondire una tematica centrale nella vita dei ragazzi: l’utilizzo responsabile delle nuove tecnologie e dei social in particolare.

L’XI edizione di Libri nel Borgo Antico si presenta ovviamente come ‘diversa’, per le modalità post-Covid di partecipazione del pubblico alle conversazioni con gli autori. Pur mantenendo la totale gratuità degli eventi, l’organizzazione di Lba ha definito un protocollo che dovrà essere seguito accuratamente dai partecipanti. Ecco quali sono le procedure da seguire.

PER PARTECIPARE ALLE CONVERSAZIONI DI PIAZZA TRE SANTI, PALAZZO AMMAZALORSA E PORTO TURISTICO sarà necessario registrarsi all’ingresso delle aree (che saranno delimitate), per consentire la tracciabilità di tutti i presenti.

Dopo la registrazione, si accederà all’area da un unico ingresso, sarà misurata la temperatura corporea dei partecipanti, per i quali è obbligatorio indossare la mascherina. Le sedute saranno distanziate e opportunamente sanificate.

È consigliabile presentarsi in loco in anticipo per consentire il regolare svolgimento delle serate. Di seguito i link al programma:

27 agosto

28 agosto

29 agosto

30 agosto

PER PARTECIPARE ALLE CONVERSAZIONI DI LARGO CASTELLO la modalità di accesso sarà la seguente: A partire dalle ore 17,00 di martedì 25 agosto sarà possibile collegarsi al sito www.librinelborgoantico.it e prenotare il proprio posto in piazza per una delle quattro serate.

Al momento della prenotazione sarà necessario comunicare i propri dati, al fine di rendere tracciabili tutti i presenti. Il sistema invierà una email all’indirizzo fornito, che conterrà il formato digitale del biglietto, Il biglietto dovrà essere stampato e presentato all’ingresso di largo Castello, insieme con un documento di identità.

Il biglietto è personale e non cedibile. L’organizzazione invita coloro i quali si prenoteranno a scaricare sul proprio smartphone l’App Immuni. L’accesso a largo Castello sarà consentito dalle 18,30 alle 19,30. Si ribadisce l’obbligo di indossare la mascherina.

“Consigliamo a quanti vogliano partecipare - dice Sergio Silvestris, presidente dell’Associazione Borgo Antico - di prenotarsi online. Le prenotazioni saranno possibili fino a esaurimento dei 520 posti. Ci scusiamo anticipatamente con quanti non troveranno posto. Ma quest’anno non si poteva fare diversamente per garantire la massima sicurezza di autori e pubblico".

"Nonostante la situazione - prosegue Silvestris - abbiamo garantito la totale gratuità della partecipazione all’evento, cosa che resta una caratteristica di Libri nel Borgo Antico”.

In considerazione della limitata disponibilità di posti, l’Associazione Borgo Antico, in collaborazione con TeleRegione, trasmetterà in diretta tutte le conversazioni di largo Castello, partire dalle 19,30 del 27, del 28, del 29 e del 30 agosto, sul Canale 14 del digitale terrestre.

