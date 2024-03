Bitonto ' Rete per la cura' esperienze didattiche e sociali

Con il progetto di Istituto “IO HO CURA” l’Istituto Comprensivo Sylos di Bitonto ha aderito al Programma nazionale di Educazione Civica “Trasformiamo il futuro. Per la pace. Con la cura”, proseguendo le esperienze didattiche di educazione alla cura avviate dall’a.s. 2019-2020 con l’adesione alla rete delle Scuole di Pace che ha proposto, in questo quinquennio, diversi programmi nazionali di educazione alla cittadinanza.

Obiettivo: compketare il programma del corrente anno scolastico, che contribuisce all’attuazione del “Patto di Assisi” sottoscritto a conclusione della Marcia della Pace e della Fraternità del 21 maggio 2023 dai diversi soggetti partecipanti, tra i quali anche la DS, Filomena Bruno, per l’IC Sylos di Bitonto.

assistenza domiciliareGuarda la gallery

Il Programma si propone di impegnare le giovani generazioni in un percorso di“alfabetizzazione del futuro” teso a dare loro la parola, liberare energie positive eintelligenze, sviluppare consapevolezza e immaginazione, accrescere capacità di lavorare insieme, affrontare con creatività le sfide aperte e contribuire alla costruzione di un futuro più umano per tutti e tutte, formando una nuova generazione di donne e uomini architetti e artigiani di Pace e di Cura di sé, degli altri, della comunità, dell’ambiente e del mondo.

La proposta progettuale dell’IC Sylos “IOHOCURA” prosegue e sviluppa le esperienze di Service Learning realizzate nella scuola secondaria di I grado, per promuovere una maggiore conoscenza dei nuclei dell’insegnamento dell’Educazione Civica e del significato concreto della cittadinanza attiva, ma soprattutto per favorire lo sviluppo in contesti reali delle abilità e delle competenze del curriculum scolastico, in attuazione delle Indicazioni nazionali per il curricolo e degli orientamenti internazionali a collegare gli apprendimenti disciplinari alle competenze chiave di cittadinanza.

In questa annualità, i ragazzi stanno proseguendo esperienze di cura, con la metodologia del Service Learning, presso la Mensa dei Poveri “Don Antonio Mattia” della Fondazione Opera Santi Medici (classe 3A coordinata da Antonia Saulle);

l’UNITALSI-sezione di Bitonto (classi 1H e 3E coordinate di Annalisa Noviello e Anna Parisi);

la RSA e il Centro Alzheimer della Fondazione Giovanni XXIII (classe 2H coordinata da Rosanna Castellano e Anna Parisi);

l’Associazione di Volontariato per il contrastoalla povertà minorile “Buone Mani” (classe 3H coordinata da RosannaCastellano);

la cooperativa Sociale Ops per il contrasto alla povertà educativa (classe 3Mcoordinata da Pasqualina Cuoccio).

Queste esperienze, che integrano apprendimento e servizio, hanno quindi consentito di avviare buone pratiche di Educazione alla cura, attraverso le quali gli studenti interiorizzanoi valori fondamentali di giustizia, legalità, uguaglianza, solidarietà, rispetto e cura per l’ambiente, imparando ad interagire e cooperare per la realizzazione di un progetto comune e maturando il senso di appartenenza alla comunità attraverso la partecipazione attiva allemolteplici attività di cura che il Comune di Bitonto e gli enti del Terzo Settore promuovono quotidianamente.

retecuraGuarda la gallery

Pertanto, dalla consapevolezza che l’impegno di “trasformare il futuro” è possibile solo se Scuola, Istituzioni, No Profit e Volontariato si uniscono facendosi promotori di alleanze creative e generative di una nuova comunità educante, è nata l’idea di formalizzare tra l’ICSylos, il Comune e i partner del Terzo Settore già coinvolti in questi anni nelle diverse esperienze didattiche, il protocollo della “Rete per la cura” che ha lo scopo di promuovere l’Educazione alla Cura, la divulgazione e la condivisione di buone pratiche che si ispirano alla metodologia didattica del Service Learning.

Le finalità e le azioni del protocollo, sottoscritto il 25 gennaio 2024, saranno presentate alla cittadinanza attraverso una conferenza stampa il 29 febbraio 2024, proprio in occasionedella terza “Giornata Nazionale della Cura delle persone e del pianeta” promossa dalla Rete delle Scuola di Pace e dal Coordinamento Nazionale della Marcia della Pace e della Fraternità PerugiAssisi, in collaborazione con l’Equal Care Day.

(gelormini@gmail.com)