Bitonto celebra gli EVO di Puglia stelle EQOO e vincitori de 'Il Magnifico'

Il contesto di Bitonto - Città dell’Olio Extravergine d’Oliva è quello ideale. La location all’ombra dell’imponente Cattedrale dell’Assunta, custode della patrona di Bitonto, la Madonna Immacolata, è tra le più suggestive. Il servizio a cura dello staff del ‘Patriarca’ di Emanuele Natalizio è garanzia di creatività e innovazione. Gran ciambellano della serata: Vittorio Cavaliere, cultore di qualità e critico enogastronomico.

Le condizioni migliori per celebrare degnamente il re della Dieta Mediterranea, l’EVO, un evento unico per festeggiare progressi, successi e qualità degli oli di Puglia e dei loro produttori, che quest’anno hanno fatto incetta di riconoscimenti al Premio di settore “Il Magnifico”, stimolando e motivando la prima edizione de “Le Magnifiche Stelle dell’Olio di Puglia”.

L’occasione per un approfondimento sul mondo dell’olio con relatori d’eccezione: Michele Bungaro, capo dipartimento dell’Osservatorio mondiale Olio d’Oliva Coi di Madrid; Antonio Moschetta, professore ordinario di Medicina interna all’Università degli Studi ‘Aldo Moro’ di Bari; i produttori stellati: Salvatore Stallone e Donato e Michele Conserva (“Le Tre Colonne” e “Olio Mimì”), pluri-premiati nell’edizione 2021 de “Il Magnifico”; e con Vittorio Cavaliere, l’inesauribile Pamela Raeli, editore del magazine Food and Travel Italia. Moderatore e animatore della serata: Michele Peragine giornalista Rai tre Puglia.

LE EQOO STARS 2021

*** AZIENDA AGRICOLA TOMMASO MASCIANTONIO - CROGNALE

*** AZIENDA AGRICOLA TOMMASO MASCIANTONIO - TRAPPETO DI CAPRAFICO DOP BIO

*** MARSICANI NICOLANGELO - VINDE

*** AZ AGR LE TRE COLONNE DI SALVATORE STALLONE - DENOCCIOLATO EVOLUTION

*** AZ. AGR. ORTOPLANT SS - Oro di Rufolo CORATINA

*** AZIENDA AGRICOLA DONATO CONSERVA - MIMI’

*** SABINO LEONE - DON GIOACCHINO

----------------------

** AZIENDA AGRICOLA TOMMASO MASCIANTONIO - INTOSSO

** FRANTOIO DI MERCURIO CLAUDIO - FRANTOIO MERCURIUS VESTA DOP BIO

** FRANTOIO DI MERCURIO CLAUDIO - FRANTOIO MERCURIUS NINFA

** TORRETTA SRL - DIESIS DOP COLLINE SALERNITANE

** TORRETTA SRL - TETI

** AZ. AGR. ORTOPLANT SS - Oro di Rufolo - ELITE

** AZ. AGR. ORTOPLANT SS - Oro di Rufolo - Ogliarola

** AZIENDA AGRICOLA DONATO CONSERVA - MIMI’ CORATINA

** AZIENDA AGRICOLA DONATO CONSERVA - MIMI’ DENOCCIOLATO CORATINA

** AZIENDA AGRICOLA ULIVETO S.R.L. - I GRANDI OLI SCISCI PICHOLINE

** SABINO LEONE - EXTERRA

** SABINO LEONE - LA BERAFATT

-----------------------

* FRANTOIO DI MERCURIO CLAUDIO - FRANTOIO MERCURIUS - VENUS - BIO

* FRANTOIO DI MERCURIO CLAUDIO - FRANTOIO MERCURIUS ITINERARIUM 81

* MARSICANI NICOLANGELO - ALTER EGO

* AZIENDA AGRICOLA ULIVETO S.R.L. - I GRANDI OLI SCISCI CORATINA

* MURAGLIA SAVINO & C. SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE - DENOCCIOLATO DI CORATINA

* MURAGLIA SAVINO & C. SOCIETA’ AGRICOLA SEMPLICE - GRAND CRU TENUTA MACCHIA DI ROSE

* PUIJE SRL - Rea Multicultivar fruttato intenso

* PUIJE SRL - Anfitrite Multicultivar Fruttato leggero

* SABINO LEONE - LA M’NENN

* AZIENDA AGRICOLA FATTORIA S. ANASTASIA - TENUTA VASADONNA IGP

La cena “Le magnifiche stelle dell’olio di Puglia” ha visto lo Chef Emanuele Natalizio de “Il Patriarca” di Bitonto con la collaborazione dello chef Corrado Amato del ristorante “Toruccio” di Giovinazzo ed i loro staff, insieme allo chef Matia Barciulli, dare corpo a piatti elaborati e nel contempo freschi e moderni. Accompagnati dagli oli Denocciolato Coratina “Mimì“, Blend Magnifico “Mimì“, Favolosa “Le Tre Colonne“ e Coratina “Le Tre Colonne“.

Mentre i vini tutti provenienti dalle Cantine Polvanera: “Macchia di Gatto” Brut Metodo Classico, “Bianco d’Alessano” 2020, “Minutolo” 2020, “Rosato” 2020 e “Moscatello Selvatico” 2020.

Premio “Il Magnifico” 2021 - Ideato e voluto dallo chef Matia Barciulli, l’European Extra Quality Olive Oil Award è l’Oscar dell’olio EVO, che a maggio scorso ha incoronato miglior olio d’Europa l’olio Mimì dell’azienda agricola Donato Conserva di Modugno (Bari).

Suo è stato riconosciuto il miglior olio presente in commercio per qualità, eccellenza e potenzialità di impatto sul mercato. Realizzato per accomunare e valorizzare al massimo tutte le caratteristiche che contraddistinguono le varietà di cultivar originarie del territorio pugliese ed ottenere un olio “perfetto”, l’olio Mimì è il blend che ogni anno viene creato selezionando le olive tra le 24mila piante su 80 ettari di terreno. Il tutto concentrato in una bottiglia dal design unico, da tempo - ormai - il simbolo dell’azienda.

Il “Marco Mugelli Award” - Premio alla Carriera 2020 è stato invece assegnato a Salvatore Stallone, capostipite dell’azienda Le Tre Colonne, che da oltre tre generazioni produce olio di altissima qualità, basandosi su una filosofia di lavoro che fa perno su tradizione, gusto e genuinità, “le tre colonne portanti” della famiglia Stallone.

(gelormini@gmail.com)