Boccia (Pd):: 'Intollerabili i ricoveri di persone non vaccinate'

Francesco Boccia, deputato PD e Responsabile Enti Locali della Segreteria Nazionale, è intervenuto sul fronte relativo ai vaccini.

"Con i vaccini oggi a disposizione non sono più tollerabili i numerosi ricoveri di persone non vaccinate, così come fanno ancora più male le morti da Covid-19 causate dalla mancata volontà di farsi il vaccino. Lo Stato ha messo sul tavolo l'arma migliore possibile per contrastare il virus ed evitare nuove chiusure, usiamola tutti".

"L’aumento dei casi nel Regno Unito e l’alto numero dei morti dimostra che il Covid-19 non è sconfitto. Intanto, mettiamo in sicurezza tutti coloro che è possibile tutelare; andiamo avanti con la vaccinazione di massa. Prima si passerà all'obbligo vaccinale, prima eviteremo di doverlo fare tra l’autunno e l’inverno pentendoci, poi, per non averlo fatto prima".

