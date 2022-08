BPPB: 'L'Arte della Mercatura - MCDLVIII'

Si è conclusa oggi la pubblicazione sulle principali piattaforme di podcasting del nuovo fiction podcast denominato “L’arte de la Mercatura” la serie podcast che racconta la storia romanzata del celebre saggio di Benedetto Cotrugli del 1458.

Il primo episodio è realizzato in collaborazione con FSI, il principale investitore di capitale di rischio per la crescita delle aziende medio-grandi italiane, a fianco degli imprenditori. FSI, guidata da Maurizio Tamagnini, ha creduto per primo nella potenzialità e capacità divulgativa del progetto che si ispira allo scritto di Benedetto Cotrugli perché in grado di trasferire importanti insegnamenti propri della cultura manageriale italiana ancora oggi estremamente attuali.

Il secondo episodio è realizzato in collaborazione con Banca Popolare di Puglia e Basilicata, realtà creditizia e punto di riferimento per la crescita dell'economia locale, al fianco di famiglie e imprese, con lo sguardo rivolto all'innovazione tecnologica e allo sviluppo sostenibile. Il Presidente Leonardo Patroni Griffi commenta “Un format originale e innovativo che abbiamo molto apprezzato, perché la sua versione storicoromanzata è in grado di comunicare in modo efficace dottrine e concetti di uno dei più celebri saggi che rappresenta, ancora oggi, le fondamenta della cultura manageriale. La scelta di sostenere questo progetto si sposa con l’attenzione della BPPB sempre più orientata alla promozione della cultura in ogni sua forma.”

Il terzo e quarto episodio sono realizzati in collaborazione con Banca Agricola Popolare di Ragusa, la più grande banca siciliana con oltre 130 anni di storia e di forte legame con il territorio. Da sempre attenta allo sviluppo moderno e sostenibile delle sue comunità, Banca Agricola Popolare di Ragusa lavora ogni giorno per continuare ad essere una realtà solida e sicura per Soci, Famiglie e Imprese. “I mercanti, la loro attività, il loro modo di operare a metà del XV secolo” riporta il Direttore Generale Saverio Continella “suscitano un enorme fascino, anche perché legato a quel periodo d’oro per l’Italia che fu il Rinascimento, al quale tra l’altro si riferisce lo storico James Hankins nel suo recente libro “La politica della virtù” presentando una sintesi dell’illuminato pensiero del periodo.

Ecco perché abbiamo accettato di contribuire a questa produzione, disponibile tra l’altro in podcast, in linea con l’impronta digitale assunta dalla nostra Banca”. Sempre in linea col percorso intrapreso, il dottor Continella ricorda come la Bapr abbia di recente ottenuto un importante finanziamento in ambito PNRR per l’avvio - in partnership con UniCT, Comune di Ragusa, l’incubatore di start up innovative I3P del Politecnico di Torino e le collegate Fondazione Zipelli e Meet - di uno dei più importanti poli per il trasferimento tecnologico in ambito green ed agritech.

Il podcast nasce sull’esperienza di Vincenzo Marzetti, con un background di oltre venti anni nel settore finanziario (attualmente Chief Business Officer di Iason, una società specializzata in risk management finanziario) e come organizzatore oltre 100 conferenze di divulgazione economico-finanziaria alle spalle, molte della quali con il marchio Canova Club (in qualità di Consigliere e coordinatore dei meeting mattinieri

del Breakfast&Finance) e fondatore della start up benefit di divulgazione multimediale Zero IN – Sharing Knowledge produttrice del podcast.

L’arte de la mercatura nasce quindi come podcast ispirato all’opera di Benedetto Cotrugli con la finalità di trasmettere gli importanti insegnamenti di uno dei primi libri di management al mondo in forma “romanzata” attraverso la formula del dialogo socratico per la migliore e più piacevole fruizione da parte di

un pubblico appassionato di cultura, economia e management.

Un’opportunità unica per l’immagine italiana. In Italia, già 600 anni fa, si parlava di business, di etica negli affari, di tecniche commerciali, di ricambio generazionale, di banche, di internazionalizzazione: sapienza antica dalla modernità straordinaria, che merita grande diffusione e che il formato podcast è in grado di

veicolare in una modalità di fruizione piacevole e originale.

