BPPB, a Gravina la nuova tappa di Art/Revolution: la mostra interattiva

Il salone della filiale di Gravina in Puglia (Ba) della BPPB si trasforma in un museo, per ospitare la terza tappa di Art/Revolution, la mostra interattiva ed itinerante di “quadri parlanti” sviluppata da Cube Comunicazione.

I quadri, riprodotti su schermi ad alta risoluzione e dotati di un innovativo software di realtà aumentata, prendono vita per raccontare agli spettatori la loro storia e i loro misteri. Basta avvicinarsi allo schermo e il quadro inizia a muoversi e a raccontare particolari dell'opera e della vita del suo autore. Dieci i capolavori dell’arte: Il bar delle Folies-Bergère, Edouard Manet - Autoritratto, Vincent Van Gogh - L’urlo, Edvard Munch - Ritratto di Adele Block-Bauer I, Gustav Klimt, Bacco, Caravaggio - Monna Lisa, Leonardo Da Vinci, Nascita di Venere, Sandro Botticelli - Shot Marilyns, Andy Warhol - American Gothic, Grant Wood - Ritratto di Jeanne Hébuterne- Amedeo Modigliani.

La filiale di Gravina diventa, quindi, un luogo di contemplazione per allietare i tempi di attesa dei clienti della Banca. Un regalo a tutta la comunità, per tutti coloro, anche non clienti, che desidereranno interagire con le opere d'arte. Un nuovo modo di comunicare, una nuova forma di fare vivere l’arte che permette di cogliere un nuovo punto di vista in grado di coinvolgere qualsiasi persona. Tale mostra rientra nel progetto PopolArte, un’iniziativa che la Banca ha avviato da alcuni anni per sostenere la diffusione della cultura trasformando gli degli spazi architettonici delle filiali in piccole ed eleganti location espositive.

BPPB Patroni Griffi 3Guarda la gallery

“Sono molto soddisfatto dell'interesse manifestato dei tanti visitatori che hanno visitato la mostra nelle tappe precedenti tenutesi presso le nostre filiali di Chieti e di Altamura - ha dichiarato il Presidente BPPB Leonardo Patroni Griffi - abbiamo sposato questo progetto perché rappresenta il perfetto connubio tra arte e innovazione: due elementi importanti sui quali si fonda il percorso che la Banca ha intrapreso negli ultimi anni, per rispondere attivamente al senso di responsabilità sociale”.

Salone 4Guarda la gallery

È possibile visitare la mostra dal lunedì al venerdì dalle 8.20 alle 13.20 e dalle 15 alle 17. In occasione della mostra la filiale sarà aperta anche il sabato e la domenica (10-12.30 17-19.30). I visitatori sono attesi in filiale, per vivere un'esperienza unica e coinvolgente.

(gelormini@gmail.com)