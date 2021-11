BPPB a sostegno della crescita di LINKS Management & Technology S.p.A.

Banca Popolare di Puglia e Basilicata (BPPB), conferma l’impegno a sostenere le eccellenze del territorio, attraverso il supporto al piano di crescita di LINKS Management & Technology S.p.A. (“LINKS”) ,mediante un finanziamento da 3,75 milioni di euro assistito da Garanzia Innov-Fin, rilasciata dal FEI con il supporto finanziario dell'Unione Europea nei termini definiti nell'ambito del programma “Horizon 2020” e dal “Fondo Europeo per gli Investimenti Strategici” (EFSI), istituito nell'ambito del Piano di Investimenti per l'Europa. Lo scopo dell'EFSI è quello di sostenere lo sviluppo economico agevolando la realizzazione di investimenti produttivi nell'Unione Europea ed assicurando un maggior accesso alle fonti di finanziamento.

“Siamo molto soddisfatti - afferma Giancarlo Negro, CEO di Links Spa - di aver raggiunto un altro importante risultato nel percorso di crescita del Gruppo Links. L’operazione di integrazione industriale con DecHit, perfezionata grazie al supporto di Banca Popolare di Puglia e Basilicata, ci consente di consolidare la nostra presenza nel mercato digitale italiano e di continuare ad alimentare l’ecosistema di competenze digitali che da sempre ci caratterizza”.

Francesco Paolo Acito, Vice Direttore Generale di BPPB, ha dichiarato: “L’intervento in favore di LINKS si inquadra in un ampio percorso, che vede da tempo impegnata la nostra Banca nel sostegno alle imprese nello sviluppo dei propri progetti ed in particolare dei programmi finanziari innovativi rispondendo in maniera rapida e professionale alle esigenze strategico-industriali e finanziarie. L’operazione è stata perfezionata anche all’interno dell’accordo FEI INNOFIN dedicato agli investimenti con contenuti innovativi. Un’opportunità di rilancio, quindi, per il nostro territorio, in una economia sempre più focalizzata sullo sviluppo delle competenze tecnologiche e la transizione digitale”.

LINKS è una società di consulenza specializzata in soluzioni software e servizi IT, utili a supportare le banche, le pubbliche amministrazioni e le aziende nel processo di Digital Transformation. Links opera in tutto il territorio italiano, grazie alle sedi di Lecce (headquarter), Milano, Roma, Bari, Sondrio, Bologna e Tirana.

BPPB conferma la propria strategia di sviluppo e sostegno alle PMI e alle imprese Corporate. Viene così rimarcato il suo ruolo di punto di riferimento affidabile dei propri clienti, grazie ad un’ampia offerta di servizi di specialised lending e contando sull’expertise messa a disposizione dalle strutture della Rete Imprese e Finanza d’Impresa (Finanza Strutturata – Garanzie Pubbliche). Quest’ultima si pone come centro specialistico di alto livello, in grado di presidiare i principali servizi afferenti al mondo Corporate & Investment Banking tra cui, ad esempio, il finanziamento di investimenti a medio lungo termine (acquisition & project financing), e l’offerta di servizi di financial advisory su emissioni di minibond, operazioni di M&A, ecc.

LINKS è stata supportata per gli aspetti legali da Studio legale Pedersoli, mentre lo Studio Legale Gianni & Origoni ha assistito BPPB.

(gelormini@gmail.com)