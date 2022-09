BPPB - CRIF nuova partnership a supporto delle imprese per il PNRR

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata si propone come partner specialistico per supportare ed accompagnare le imprese del territorio nell’accesso alle misure previste dal Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) grazie all’importante accordo siglato con CRIF Spa, azienda globale specializzata in sistemi di informazioni creditizie e di business information, analytics, servizi di outsourcing e processing.

Nasce, così, il nuovo modello di servizio, caratterizzato dalla presenza di un Team di specialisti e da una piattaforma digitale evoluta. Infatti, al fine di offrire un immediato supporto, è stato creato un “Advisory Desk” interno in grado di intercettare le diverse iniziative che nel tempo verranno emanate dal Governo sul PNRR e accompagnare le imprese attraverso una consulenza mirata della Banca e dei propri partner.

La messa a disposizione dei clienti della Banca della potente piattaforma “PNRR Journey” powered by CRIF, consente l’accesso a un ecosistema completo di dati per le analisi e la selezione delle opportunità legate alle misure agevolative, fornendo, dunque, alle aziende la ricerca e verifica dei bandi di maggior interesse, la valutazione degli stessi e l’attivazione del sistema di alerting dei nuovi bandi potenzialmente utili.

“Siamo consapevoli della centralità del ruolo strategico che il nostro Istituto di Credito assume, a supporto dello sviluppo digitale e sostenibile per il nostro territorio - ha affermato Francesco Paolo Acito, Vice Direttore Generale di BPPB. Un modello di servizio ampiamente flessibile e personalizzabile, in relazione alle caratteristiche e necessità di ciascuna azienda cliente. Con questa partnership, infatti, destiniamo un supporto concreto alla crescita offrendo alle PMI un know-how fatto di competenze accompagnate da dati, algoritmi e soluzioni tecnologiche al fine di coglierne le migliori opportunità.”

“Il PNRR rappresenta, e rappresenterà, una importante opportunità per accrescere la competitività delle imprese italiane e per il rilancio del tessuto economico nazionale - ha sottolineato Simone Capecchi, Executive Director di CRIF - la nostra esperienza e professionalità sono da sempre al fianco di banche territoriali e grandi gruppi bancari, per promuovere un’economia resiliente e sostenibile. Grazie alla piattaforma ‘PNRR Journey’ mettiamo a diposizione degli istituti di credito, un ecosistema unico e distintivo di dati, analytics e soluzioni innovative per cogliere tutte le opportunità ed efficientare la messa a terra operativa delle missioni del Piano”.

