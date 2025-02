BPPB e SACE supportano Vetrerie Meridionali SpA - Castellana Grotte

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. (“BPPB”) e SACE hanno supportato Vetrerie Meridionali S.p.A. con un finanziamento di complessivi 12 milioni di euro, composto da linee dedicate sia al sostegno del piano d’investimenti della Società, sia alle connesse esigenze di capitale circolante e con la Garanzia Futuro di SACE.





Il Finanziamento è stato strutturato da BPPB sotto forma di Sustainability-Linked Loan (“SLL”) e prevede meccanismi di incentivazione per l’azienda finanziata al raggiungimento di obiettivi predeterminati (KPIs) di sostenibilità, nell’ambito Environmental, Social, Governance (ESG).

Le linee capex dedicate si innestano perdipiù in un ambizioso piano d’investimenti, già avviato dalla Società e attualmente in fase di perfezionamento, finalizzato al rinnovamento degli impianti produttivi, con benefici attesi in termini di efficienza operativa e di risparmio energetico, da cui il connotato “green” altresì riflesso nell’Operazione.





Vetrerie Meridionali, con sede a Castellana Grotte (BA), è una tra le realtà di riferimento del Sud Italia nel settore della produzione di contenitori in vetro per alimenti e bevande, in particolare nelle bottiglie per vino, olio, passate di pomodoro, succhi di frutta, aperitivi, acque minerali e soft drinks. L’azienda opera nello storico stabilimento di Castellana Grotte su un’area complessiva di circa 90.000 mq e impiega circa 230 dipendenti.

Lo studio legale Carbonetti, nelle figure dell’Avv. Selogna e dell’Avv. Cartabia, ha assistito BPPB nella redazione della documentazione finanziaria connessa all’Operazione.





Francesco Paolo Acito, Vice Direttore Generale Vicario della BPPB, ha commentato: "Siamo orgogliosi di affiancare Vetrerie Meridionali in questa importante Operazione, che dimostra l'attenzione della BPPB verso le più meritevoli aziende espressione del tessuto industriale del nostro territorio, anche a sostegno di articolati programmi d’investimento. L’Operazione ribadisce inoltre il nostro impegno concreto, da un lato a promuovere la diffusione di strumenti di finanza sostenibile - quali i Sustainability-Linked Loans - che mirano a premiare le aziende sensibili al perseguimento di obiettivi di natura ESG, dall’altro a impiegare in maniera mirata le più opportune forme di facilitazione e garanzia pubblica".

"Vorrei sottolineare - infine - la professionalità dei nostri team di Finanza Strutturata, Garanzie Pubbliche e Rete Imprese, il cui contributo ci consente di rispondere in maniera rapida, efficace e sinergica alle esigenze strategico-industriali e finanziarie della clientela corporate, mettendo a sua disposizione un’ampia gamma di soluzioni di specialised lending”.

