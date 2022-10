BPPB, Educazione finanziaria con FEduF (ABI) per il nuovo anno scolastico

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata, insieme a FeduF, ha celebrato l’Ottobre Edufin 2022, il mese dedicato all’Educazione Finanziaria promosso, in tutta Italia, dal Comitato per la programmazione e il coordinamento delle attività di educazione finanziaria con una serie di iniziative di sensibilizzazione e sviluppo della cultura finanziaria, assicurativa e previdenziale, che si conclude oggi con la Giornata Mondiale del Risparmio. Giunta alla quinta edizione, l’iniziativa è stata dedicata al tema “Costruisci oggi quello che conta per il tuo futuro”, per sottolineare l’importanza di costruire e accrescere, giorno dopo giorno, le conoscenze di base sui temi assicurativi, previdenziali e di gestione delle risorse finanziarie personali e familiari.

Sono ripartiti, proprio in questo mese, i percorsi di educazione finanziaria rivolti alle scuole di ogni ordine e grado del territorio che, grazie all’impegno di BPPB in collaborazione con FEduF (ABI), hanno coinvolto oltre 1.300 studenti nei primi incontri programmati per l’Ottobre Edufin: “Diventare cittadini sostenibili” e “Investiamo sul futuro”.

Il contesto sociale nel quale viviamo è caratterizzato da una crescente attenzione su sostenibilità, economia circolare, parità di genere e pagamenti digitali: questi sono i leitmotiv di una nuova economia, possibile solo se alla transizione tecnologica si accompagna un profondo cambiamento culturale, che non può prescindere dalle nozioni base di economia e da un corretto approccio all’educazione finanziaria.

“Grazie a questa sinergica collaborazione e all’impegno costante che la BPPB e la Feduf mettono in campo, è possibile offrire agli studenti percorsi formativi di educazione finanziaria accessibile e semplice, per affrontare temi decisamente complessi - ha dichiarato Leonardo Patrini Griffi, Presidente della BPPB. Abbiamo la responsabilità, in qualità di istituzioni, di arricchire il bagaglio di conoscenza delle future generazioni, dotandoli degli strumenti necessari per apprendere tutti gli argomenti alla base delle competenze di cittadinanza economica, delle quali è fondamentale essere consapevoli, anche alla luce delle profonde interazioni tra ambiente, società ed economia.”

“FEduF, grazie al fondamentale supporto di istituzioni come Banca Popolare di Puglia e Basilicata, può relazionarsi con le persone su un terreno comune di scambio che abbini il giusto linguaggio e il giusto canale di comunicazione – dichiara Giovanna Boggio Robutti, DG di FEduF - per questa ragione FEduF rafforza in tutte le sue iniziative didattiche il binomio educazione digitale e educazione finanziaria, estendendo il programma sui pagamenti elettronici alle scuole secondarie di I grado”.

Numerosi gli appuntamenti che, in questo primo trimestre di avvio del nuovo anno scolastico, continueranno a coinvolgere gli studenti in stimolanti lezioni digitali.

Dopo gli appuntamenti di ottobre, per le scuole primarie sono previsti a novembre - “Abbasso gli stereotipi!” e a dicembre - Laboratorio “Legonomia, l’economia spiegata con i mattoncini”. “Abbasso gli stereotipi!” è una lezione di cittadinanza economica per imparare che non esistono differenze tra le abilità maschili e femminili, soprattutto quando si parla di autonomia, di sostenibilità e di futuro. “Legonomia, l’economia spiegata con i mattoncini” è un laboratorio didattico per coinvolgere gli studenti in una lezione stimolante e interattiva con Luciano Canova, economista e formatore LEGO®SERIOUS PLAY®, per spiegare alcuni concetti economici e finanziari in modo semplice e divertente servendosi dei mattoncini.

Per le studentesse e gli studenti delle scuole secondarie di I grado Banca Popolare di Puglia e Basilicata e FEduF propongono tre occasioni didattiche: a novembre - Lezione “Abbasso gli stereotipi!”, a dicembre – Lezione “Pay like a ninja” che conduce gli studenti alla scoperta delle nuove forme di moneta e pagamenti elettronici - dalle carte, alle app, ai portafogli elettronici - illustrando i processi collegati alla dematerializzazione del denaro e le innovative frontiere digitali del suo uso, affinché ne siano consapevoli. L’ultimo appuntamento è a gennaio 2023 con il Laboratorio “Legonomia, l’economia spiegata con i mattoncini”.

Il calendario di incontri di educazione civica e cittadinanza economica promosso da Banca Popolare di Puglia e Basilicata e da FEduF si completa con l’offerta didattica per le scuole secondarie di II grado, a novembre – Lezione “Quando i numeri contano e le persone valgono” propone una riflessione sull’economia civile che offre una visione più “umanistica” dell’economia. L’ultimo appuntamento per le scuole secondarie di II grado è previsto a dicembre 2022 con la lezione “Pay like a ninja”. A gennaio 2023 la lezione “Sicurezza dei pagamenti digitali”, un approfondimento su pagamenti online.

