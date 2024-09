BPPB-Exprivia, Forum THEA Cernobbio/Bari: 'Sud cerniera del Mediterraneo'

Qualità nelle riflessioni e incisività nell'analisi per la tavola rotonda “La strategia verso Sud tra attrattività territoriale e internazionalizzazione delle imprese”, che ha chiuso la seconda giornata dell’HUB pugliese del Forum The European House - Ambrosetti, organizzata da Banca Popolare di Puglia e Basilicata ed Exprivia.





L’evento, tenutosi nella splendida cornice del Circolo Unione di Bari, ha visto la partecipazione di importanti esponenti del mondo imprenditoriale ed economico, che hanno discusso strategie innovative per attrarre investimenti, promuovere il territorio e supportare l’internazionalizzazione delle imprese locali.



La tavola rotonda ha rappresentato un’occasione cruciale per affrontare tematiche strategiche per il futuro economico del Mezzogiorno, grazie agli interventi di esperti del settore che hanno offerto una panoramica approfondita sulle sfide e le opportunità del Sud Italia nel rafforzare la propria competitività a livello internazionale.





Tra i relatori, Rosa Calderazzi, Professoressa associato in Diritto Bancario, Diritto dei mercati Finanziari, Diritto delle crisi di impresa, Dipartimento di Economia, Management e Diritto dell’Impresa UNIBA e Presidente Comitato ESG Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Marina Benedetti, Senior Economist dell’Ufficio Studi SACE, Roberto Nicastro, Presidente di Banca AideXa, Daniele Totisco, Responsabile controllo di gestione di CDSHotels e Jonathan Donadonibus, Senior Consultant Area Scenari e Intelligence TEHA, che hanno condiviso le loro prospettive ed esperienze.



Al centro del confronto, moderato da Jole Saggese, caporedattore e conduttrice di Class CNBC, le tematiche legate all’accesso al credito, le politiche fiscali e le infrastrutture, riconosciute come fattori determinanti per attrarre investimenti e sostenere la crescita delle piccole e medie imprese.



Il dibattito ha evidenziato come il sostegno alla digitalizzazione sia un elemento chiave per il futuro imprenditoriale del territorio.





“Questa edizione del Forum - ha dichiarato Leonardo Patroni Griffi, Presidente di BPPB - conferma il nostro impegno nel promuovere iniziative concrete per lo sviluppo del territorio. Attraverso il dialogo con esperti e leader del settore, vogliamo sostenere strategie che favoriscano la crescita economica e l’internazionalizzazione delle imprese locali. La Puglia ha un potenziale straordinario, sia in termini di attrattività per gli investimenti che di internazionalizzazione delle imprese. Come Banca Popolare di Puglia e Basilicata, siamo convinti che sia fondamentale supportare le PMI locali nel loro percorso di crescita e innovazione, fornendo loro gli strumenti necessari per affermarsi sui mercati globali.”



“Dobbiamo continuare a investire nella tecnologia e nell'innovazione per costruire un futuro solido e competitivo per il Sud Italia e le sue imprese" ha dichiarato Domenico Favuzzi, Presidente di Exprivia, "Il Forum rappresenta un'importante piattaforma di confronto tra istituzioni, imprese e attori economici con il preciso obiettivo di delineare strategie che rafforzino la competitività del nostro territorio. Exprivia, con il suo impegno costante nell'ambito della digitalizzazione, è pronta a sostenere il processo di trasformazione dell'intera supply chain, affiancando le PMI locali e gli enti della Pubblica Amministrazione”.







Il Forum TEHA continua a rappresentare un momento chiave per il dibattito economico internazionale, con l’HUB regionale in Puglia che assume un ruolo sempre più rilevante nel panorama degli incontri economici globali. Grazie alla partecipazione attiva di istituzioni, accademici e imprenditori, la tavola rotonda ha scandito il percorso di sviluppo e internazionalizzazione del Sud Italia, dimostrando come il dialogo e la collaborazione possano tradursi in azioni concrete per il futuro del territorio.

In precedenza, durante i lavori della prima giornata, l'accento è stato posto sull'Italia che cresce, in cui un’azienda su due investe già in Ricerca e Sviluppo attuando politiche di sostenibilità sociale e ambientale e collaborando con altre imprese. E su come e quanto queste sinergie si rivelino significative, per favorire il progresso verso una società del futuro più inclusiva e omogenea.

In pratica, i risultati dello studio “Verso la Società del Futuro”, realizzato da Edison e The European House – Ambrosetti, presentato durante la prima giornata del Forum The European House – Ambrosetti all’Hub regionale in Puglia, ospitato per il quarto anno consecutivo da Exprivia e Banca Popolare di Puglia e Basilicata.





Evento svolto in parallelo al Forum nazionale di Cernobbio, giunto alla 50esima edizione. Il futuro della società guardando al 2050 Imprenditori e rappresentanti istituzionali e accademici hanno commentato i dati dello studio, che delinea le prospettive della società al 2050, anno chiave per gli obiettivi di decarbonizzazione europei.

L'analisi si basa su un’indagine condotta su un campione di 500 giovani tra i 16 e i 26 anni e su 500 piccole, medie e grandi aziende italiane. Tre le dimensioni “chiave” esplorate: come vivremo, come lavoreremo e come ci relazioneremo, con l'energia come fattore determinante del cambiamento.

La transizione energetica e digitale al centro della Società 5.0 - Lo studio evidenzia che la transizione energetica e quella digitale, strettamente interconnesse, giocheranno un ruolo cruciale nel plasmare i nuovi modelli abitativi, lavorativi e sociali. Il concetto di Società 5.0, un modello umano-centrico dove la tecnologia supporta la sostenibilità economica, ambientale e sociale, diventa il riferimento principale per il futuro: per sette giovani su dieci, la transizione ecologica è sfida più importante che l’Italia e l’Europa dovranno affrontare entro il 2050, seguita dalla salute e benessere.





In questo scenario, sei imprese su dieci vedono la tecnologia come una leva di cambiamento positivo. Anche i giovani riconoscono il digitale come una componente essenziale della loro vita quotidiana e uno strumento chiave per le relazioni sociali. La tecnologia, dunque, viene percepita come un fattore strategico per lo sviluppo della società del futuro, stimolando ricerca, innovazione e nuovi investimenti. Oltre il 60% delle aziende italiane intervistate prevede che l’innovazione tecnologica porterà a un aumento dell’occupazione.

“Ogni anno l’Hub regionale del Forum Ambrosetti, che ospitiamo insieme a BPPB, è una occasione importante per la Puglia di connettersi ad altri territori e diventare protagonista delle sfide che ci attendono nel prossimo futuro - ha dichiarato Domenico Favuzzi, presidente e AD di Exprivia - nello scenario delineato dallo studio Edison e TEHA di profonde mutazioni e trasformazioni, che coinvolgono l’economia, il lavoro e la società, è risolutivo non solo comprendere ma anche valorizzare e governare i fattori del cambiamento, come la transizione ecologica; un ambito che vede il Sud, e in particolare la Puglia, in primo piano e a cui la tecnologia può dare una spinta propulsiva senza pari".

"Con l’aiuto dell’intelligenza artificiale - ha proseguito Favuzzi - di tecnologie avanzate che incrementano le capacità di calcolo e di raccolta dei dati, in Exprivia, ad esempio, siamo impegnati in progetti di innovazione legati allo sviluppo di reti elettriche intelligenti, all’ottimizzazione dei parchi eolici e al monitoraggio del consumo energetico per grandi gruppi di edifici urbani, con l'obiettivo di migliorare l'efficienza del parco edilizio”.





L’energia il settore trainante in Europa - Il settore energetico, infatti, è il primo in Europa e in Italia per intensità di investimenti, con un valore complessivo di 90 miliardi di euro. La società del futuro, come emerge dallo studio, sarà costruita su un modello di energia sostenibile (economicamente, ambientalmente, socialmente, tecnologicamente), sicura, diffusa e partecipata. Il coinvolgimento diretto di tutti gli stakeholder, pubblici e privati, e l’uso delle tecnologie digitali saranno cruciali nel favorire il pieno sviluppo delle fonti rinnovabili e garantire una transizione energetica inclusiva e condivisa.

“Siamo onorati di ospitare anche quest'anno, insieme a Exprivia, l’Hub regionale TEHA, un evento che offre alla Puglia una piattaforma per connettersi con altre realtà nazionali e internazionali, ponendosi al centro delle sfide future - ha ribadito Leonardo Patroni Griffi, presidente BPPB - lo studio presentato oggi evidenzia chiaramente come la transizione energetica e digitale rappresenti una leva fondamentale per costruire una società più inclusiva e sostenibile entro il 2050. La Banca Popolare di Puglia e Basilicata è fortemente impegnata nel supportare iniziative che favoriscano l’innovazione e la crescita sostenibile del nostro territorio".





"Crediamo fermamente che il futuro della società e dell’economia dipenda dalla nostra capacità di valorizzare le sinergie tra pubblico e privato, promuovendo investimenti in ricerca e sviluppo che possano portare benefici concreti a livello locale e nazionale. Continueremo a lavorare in questa direzione, sostenendo imprese e comunità nella loro evoluzione verso modelli di sviluppo che siano non solo economicamente vantaggiosi, ma anche rispettosi dell’ambiente e delle persone".

Al dibattito erano presenti: Sergio Camporeale, professore ordinario presso il Politecnico di Bari e componente del Comitato Tecnico-Scientifico della Fondazione NEST; Carlo Piacenza, CEO di Hitachi Rail GTS Italia e di Hitachi Rail RCS Italia; Francesco Profumo ex Ministro dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca della Repubblica Italiana e presidente Isybank; Cristina Tajani, senatrice della Repubblica XIX legislatura, docente al Politecnico di Milano, già presidente e amministratrice delegata di Anpal servizi S.p.A.; Daniela Vinci, CEO di Masmec e vicepresidente di Federmeccanica.

La giornata conclusiva del Forum, prevista per domenica 8 settembre, sarà dedicata all’Italia, con la partecipazione di rappresentanti del Governo, e potrà essere seguita da remoto.

