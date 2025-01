BPPB inaugura il nuovo Sportello Evoluto a Palagianello (Ta)

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata ha inaugurato un nuovo Sportello Evoluto a Palagianello (Ta), in via Gramsci, consolidando il proprio ruolo di unico istituto bancario presente nel centro urbano.





Con questa apertura, la Banca rafforza il legame con il territorio, offrendo soluzioni innovative per rispondere concretamente alle esigenze dei cittadini. Il nuovo Sportello Evoluto consente, infatti, alla clientela di effettuare in autonomia un’ampia gamma di operazioni bancarie, grazie a postazioni self-service intuitive e sicure. Per chi necessita di assistenza, è inoltre disponibile il supporto di un consulente da remoto.

La cerimonia di inaugurazione è iniziata con il tradizionale taglio del nastro da parte di Vernina Margherita, Responsabile della Filiale di Palagiano, e con la benedizione di Don Giovanni Magistro, parroco della Madonna Regina del Rosario. Tra i presenti il Sindaco di Palagianello Giuseppe Gasparre, insieme ad altre autorità locali. Per la BPPB, hanno partecipato il Consigliere Guglielmo Morea, il Vice Direttore Generale Francesco Paolo Acito, il Direttore Commerciale Vincenzo Marvulli, la Dirigente Comunicazione Rossella Dituri e il Direttore IT Gabriele Porcelli.





"L'inaugurazione del nuovo Sportello Evoluto - ha dichiarato il Presidente Leonardo Patroni Griffi - testimonia il nostro impegno verso la comunità di Palagianello. Essere l’unico istituto bancario presente sul territorio dimostra la volontà di rimanere un punto di riferimento stabile e vicino alla comunità."

