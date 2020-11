BPPB, le soluzioni mirate sul Superbonus 110%

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata amplia la propria offerta commerciale con soluzioni mirate a cogliere le opportunità offerte dal Decreto Rilancio, c.d. Superbonus, in base al quale lo Stato riconosce un credito fiscale sui lavori di riqualificazione, che migliorano l’efficienza energetica di abitazioni e sui lavori finalizzati alla riduzione del rischio sismico: ecobonus e sisma bonus.

Si tratta di una serie di iniziative volte a sostenere le esigenze dei privati, dei condomìni e delle imprese che intendano mettere in sicurezza gli edifici dal punto di vista sismico ed ottimizzarne le prestazioni energetiche usufruendo delle agevolazioni fiscali previste con la possibilità di detrarre fiscalmente fino al 110% delle spese sostenute.

Grazie allo sgravio fiscale, alla più ampia lista di interventi e, soprattutto, alle nuove possibilità di cessione del credito, la misura rappresenta oggi uno degli strumenti più potenti per la ripresa nazionale.

A tal fine, la BPPB ha siglato un accordo con Deloitte, network globale leader in servizi di consulenza e revisione alle imprese, grazie al quale i clienti della Banca riceveranno un servizio di assistenza tecnica e fiscale lungo tutte le fasi del progetto: dal supporto per raccogliere la documentazione da produrre in ciascuna fase dei lavori, al controllo progressivo della documentazione fino al rilascio del “visto di conformità” che certifica il rispetto di tutte le attività amministrative richieste dalla normativa. Tale servizio sarà erogato da parte di Deloitte mediante l’utilizzo di una piattaforma proprietaria.

Oltre ad acquistare i crediti d’imposta, la Banca intende accompagnare i clienti nella raccolta documentale, mettendo a disposizione la piattaforma Deloitte e fornendo idonee linee di credito per poter finanziare l’esecuzione dei lavori, dedicate sia alla clientela retail che alle imprese esecutrici dei lavori che abbiano garantito lo sconto in fattura ai propri committenti. Il sito aziendale (bppb.it) dedica un’apposita sezione con tutti dettagli dell’offerta.

“Vogliamo essere al fianco di privati ed imprese per aiutarli ad ottenere le agevolazioni introdotte dal governo, per realizzare case più efficienti e sicure, contribuendo concretamente a sostenere l’economia del nostro paese in questo delicato momento – dichiara il Presidente BPPB Leonardo Patroni Griffi -impiegheremo la nostra massima attenzione in questo progetto, in quanto ci permette di perseguire i valori a cui siamo particolarmente sensibili quali l’attenzione all’ambiente, alla sostenibilità e la vicinanza all’economia del territorio”.

La Banca, a supporto dei professionisti e delle imprese, sta organizzando, d’intesa con Deloitte, due webinar, occasione per analizzare non solo gli aspetti fiscali del superbonus 110%, ma anche i requisiti tecnici degli interventi agevolabili oltre che le soluzioni operative, da cui non si può prescindere per una corretta fruizione del beneficio.

