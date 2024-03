BPPB e Pitagora Spa rinnovano accordo per altri 3 anni

È stato recentemente rinnovato, per il triennio 2024/2026, l'accordo tra Banca Popolare di Puglia e Basilicata, storico istituto di credito popolare altamurano e Pitagora S.p.A. - società del Gruppo Cassa di Risparmio di Asti specializzata nel settore dei finanziamenti garantiti tramite cessione del quinto dello stipendio o della pensione (“CQSP”).

L'ulteriore consolidamento di questa partnership, che dura da oltre un decennio, riflette il reciproco apprezzamento per i successi conseguiti nel corso degli anni. Il finanziamento tramite cessione del quinto rappresenta un prodotto ampiamente diffuso in tutti i cataloghi bancari, e il modello operativo di Pitagora ha contribuito in modo significativo alla generazione di volumi di cui ha beneficiato la clientela della Banca in tutto il territorio.

Massimo Sanson, Amministratore Delegato di Pitagora SPA, esprime grande soddisfazione per il recente rinnovo dell'accordo, sottolineando la solidità della collaborazione con Banca Popolare Puglia e Basilicata, con la quale condividiamo una lunga storia di successi. “Questo accordo riflette la continuità del dialogo, della collaborazione e della condivisione di visione tra le nostre due realtà. Dimostriamo ancora una volta che il nostro modello di business si adatta perfettamente alle esigenze delle banche del territorio”.

Francesco Paolo Acito, Vice Direttore Generale di BPPB dichiara: “collaboriamo con Pitagora con soddisfazione da diversi anni. Un’importante partnership che consente alla nostra Banca di operare nello specifico comparto della CQSP con un servizio accurato ed efficiente dedicato ai nostri clienti.”

