BPPB rinnova la partnership con Gioiella Prisma Taranto Volley per il 2023-24

Per il terzo anno consecutivo, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata è a fianco di Gioiella Prisma Taranto Volley, squadra maschile di pallavolo impegnata nella Superlega, la massima serie di campionato professionistico. Una partnership che si propone di supportare la crescita e lo sviluppo di una delle più importanti realtà sportive locali e che rappresenta, attualmente, un importante punto di riferimento per il volley pugliese e del Sud Italia.

BPPB Patroni Griffi 3Guarda la gallery

Una sempre più consolidata sinergia fra territorio e imprenditoria, che muove i suoi passi dalla condivisione dei valori della cultura sportiva e dell’impegno sociale, con l’auspicio di essere da stimolo per lo sviluppo anche delle realtà sportive giovanili e amatoriali, per promuoverne l’educazione e la formazione, e favorire così l’integrazione e la solidarietà. Un ulteriore segno di continuità per il territorio, un’ulteriore conferma che con impegno, costanza e dedizione i risultati permettono una promozione continua e costante delle energie e dei giovani talenti del Sud Italia.

“Come Banca del territorio e per il territorio sosteniamo anche per questa nuova stagione, una nostra eccellenza sportiva, il Gioiella Prisma Taranto Volley” - ha dichiarato il Presidente BPPB Leonardo Patroni Griffi - crediamo fortemente nel valore dello sport come mezzo di crescita sociale culturale ed economica della nostra comunità. La collaborazione, il senso di appartenenza, l’impegno e il sacrificio sono doti che ci accomunano e che sono indispensabili per crescere insieme in una squadra”.

BongiovanniGuarda la gallery

Il commento del Presidente Antonio Bongiovanni: “Siamo particolarmente felici del sodalizio con la Banca Popolare di Puglia e Basilicata che al terzo anno consecutivo rinnova la partnership con il nostro Club. È un riscontro che ci rende orgogliosi e ci stimola a proseguire con il massimo impegno e passione nella nostra attività sportiva e di promozione sul territorio, che dà risalto ai nostri giovani atleti e alla città nel massimo campionato italiano di Superlega. Ringraziamo dunque tutto il gruppo BPPB per questa concreta dimostrazione di stima e sostegno che permette il connubio sport e territorio garantendo un forte impatto e visibilità nella stagione 2023-24”.

(gelormini@gmail.com)