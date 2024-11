BPPB sostiene MV Extrusion SpA nell'acquisizione di ETA SpA

Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. (“BPPB”), ha supportato MV Extrusion S.p.A. (“MV Extrusion”) nell’acquisizione di ETA S.p.A. (“ETA” o “Target”), società con sede legale e operativa a Pozzilli (IS), attiva nel settore dell’estrusione dell’alluminio (il “Finanziamento” e “l’Operazione”).





Il Finanziamento è stato strutturato da BPPB sotto forma di Sustainability-Linked Loan (“SLL”) e prevede meccanismi di incentivazione per l’azienda finanziata al raggiungimento di obiettivi predeterminati (KPIs) di sostenibilità, nell’ambito Environmental, Social, Governance (ESG).

MV Extrusion, con sede a Bernalda (MT), è una società attiva nei settori della fonderia, estrusione, verniciatura dell’alluminio, finiture superficiali e lavorazioni meccaniche. L’azienda opera con due stabilimenti a Bernalda (MT) e Pisticci Scalo (MT), su un’area complessiva di 11.000 mq e impiega circa 130 dipendenti.





MV Extrusion fa parte del Gruppo MV Line (il “Gruppo”), una delle principali realtà industriali pugliesi, fondato nel 1993, attivo nel settore della produzione di zanzariere, tende a rullo per interni e avvolgibili speciali per l’edilizia residenziale. Negli ultimi anni, il Gruppo ha diversificato la propria attività nel settore living, internalizzando la produzione di sistemi e strutture per la protezione esterna, e ha avviato un ambizioso programma di espansione internazionale, partendo dalla Penisola Iberica e dalla Germania, dove sono presenti alcune subsidiaries.

L’Operazione mira a sostenere ulteriormente la crescita del Gruppo, combinando la capacità produttiva della Target con quella esistente e sfruttando le sinergie industriali e le economie di scala derivanti dall’integrazione.





Lo studio legale Carbonetti&Associati, con il Partner Avv. Francesco Selogna e l’avv. Francesco Cartabia , ha assistito BPPB nella redazione della documentazione finanziaria connessa all’Operazione.

Paolo Montanaro, Presidente MV Line Group e Amministratore della MV Extrusion, ha commentato: “L’operazione di acquisizione della Eta S.p.A. è per noi un evento di grande importanza per l’apertura a nuove opportunità di sviluppo del nostro Gruppo, che potrà contare su un significativo ampliamento della propria offerta nel segmento della lavorazione dell’alluminio. Sono altresì felice del brillante supporto della BPPB nell’operazione di acquisizione e nei successivi step da raggiungere in chiave ESG, che sicuramente agevoleranno il nostro gruppo nel cammino verso gli obiettivi prefissati di sostenibilità".





A tal proposito, Francesco Paolo Acito, Vice Direttore Generale Vicario della BPPB, ha commentato: "Siamo orgogliosi di affiancare il Gruppo MV Line in questa importante Operazione, che dimostra l'attenzione della BPPB verso le eccellenze del nostro territorio, anche in momenti di discontinuità e di crescita per linee esterne. L’Operazione ribadisce inoltre il nostro impegno concreto verso uno sviluppo sostenibile, con particolare riguardo agli aspetti ESG, grazie anche all’uso di strumenti come i Sustainability-Linked Loans. Vorrei infine sottolineare la professionalità dei nostri team di Finanza Strutturata e Rete Imprese, che ci permettono di offrire ai clienti un’ampia gamma di soluzioni di specialized lending.”

