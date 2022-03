Brainpull - Conversano per la prima volta nella smart list del Financial Times

Da 1.344.240 a 4.264.120 euro di entrate, da 10 a 29 dipendenti con un tasso di crescita annuale pari al 46%: dal 2017 al 2020 l’agenzia di marketing Brainpull, con sede a Conversano e a Milano, ha scritto una parte importante della sua storia.

Financial Times (1)Guarda la gallery

Il Financial Times, per questo, l’ha inserita nella classifica stilata con la società di ricerca Statista, tra le aziende e società europee che hanno ottenuto il più alto tasso di crescita annuale composto dei ricavi tra il 2017 e il 2020. Il CAGR minimo richiesto per fare la lista era del 36,5%, una tacca sopra il 35,5%. L’Italia è rappresentata in classifica dal maggior numero di voci in graduatoria, con 235 società, seguita da Germania e Regno Unito.

Secondo il FT, “Questa classifica delle aziende europee in rapida crescita illustra le mutevoli fortune di alcuni settori dall'inizio della pandemia di Covid nel 2020. Le aziende citate sono state sufficientemente resilienti - e, in alcuni casi, fortunate – e sono sopravvissute quindi al crollo della domanda causato dalle restrizioni del coronavirus, dagli attriti commerciali dovuti alla Brexit e da una stretta catena di approvvigionamento globale di lunga durata.”

“Quando abbiamo cominciato avevamo 5 scrivanie, 5 computer, un garage dove pochi giorni prima stipavamo la legna e la connessione wi-fi di casa: piuttosto debole ma sufficiente per permetterci di iniziare - ha dichiarato Domingo Iudice, cofondatore della prima ora nonché direttore marketing in carica Brainpull - non avevamo contatti, non avevamo clienti, ma avevamo una sola convinzione: il nostro tempo era il nostro più grande capitale”.

sala riunioni brainpullGuarda la gallery

Nel 2015 il founding team Brainpull ha compartecipato con Bartolo L’Abbate al kick off di Pescaria, fast food ittico che in poco tempo è diventato un caso di successo nazionale, che fa scuola nel mercato del food retail, comparto economico in fortissima crescita in Italia. Nel 2016 il fast food pugliese ha aperto a Milano con un boato mediatico che ha acceso i fari su Brainpull, che già vantava i suoi uffici di rappresentanza sulla metropoli Italiana.

La strategia di marketing e comunicazione del format Pescaria, interamente sbilanciata su strumenti digitali e con una content strategy dirompente, è innovativa e scalabile: Facebook ne ha fatto un caso di successo e la voce della N.2 Sheryl Sandberg ha citato Pescaria nei trimestrali di borsa di Facebook per l’uso esemplare della piattaforma.

BrainpullGuarda la gallery

L’agenzia ha scalato nel tempo la strategia di lancio e di supporto su brand noti come ad esempio Miscusi, Pizzium, Spizzico, Danone, Sushi Daily, Pastiglie Leone del gruppo Barilla, Signorvino del gruppo Calzedonia e con leader di mercato tra cui Autogrill, Cigierre, Alice Pizza, Porsche Consulting, Dispensa Emilia, Cirfood e per Stella Artois, marchio di eccellenza del gruppo AB InBev.

Con un organico giunto a oltre 50 professionisti di cui 80% donne e con un’età media di 28 anni, Brainpull è riuscita a emergere in un contesto iper-competitivo e altamente critico, accreditandosi rapidamente presso realtà come Facebook, Google e Salesforce e sedendosi al tavolo delle main agency italiane.

(gelormini@gmail.com)