Brindisi, Ryanair: motore in fiamme al decollo per Torino. Aeroporto chiuso

Aeroporti di Puglia comunica che a causa di un problema a un aeromobile in partenza si è reso necessario procedere alla chiusura dell’Aeroporto de Salento di Brindisi. Il problema, verificatosi quando l’aeromobile era già allineato in testata per il decollo, ha comportato l’evacuazione dei passeggeri attraverso gli scivoli di emergenza. Tutte le operazioni si sono svolte nella massima sicurezza per i passeggeri e l’equipaggio.





I passeggeri sono stati trasferiti in aerostazione dove sono stati assistiti da personale di Aeroporti di Puglia. I tecnici della compagnia si sono messi subito all’opera per gli interventi di loro competenza e necessari affinché Aeroporti di Puglia potesse procedere alle successive verifiche di agibilità della pista di volo e procedere alla riapertura dello scalo.

In merito alla temporanea chiusura dell’Aeroporto del Salento di Brindisi a causa di un principio d’incendio al motore di un aeromobile in partenza dallo scalo, il presidente di Aeroporti di Puglia, Antonio Maria Vasile ha dichiarato: “Quanto accaduto a Brindisi ha messo in luce ancora una volta, e ove ve ne fosse la necessità, l’eccellente livello di preparazione delle donne e degli uomini di Aeroporti di Puglia".





"In poco meno di tre ore, infatti, l’impegno della nostra struttura, in coordinamento con il personale dei Vigili del Fuoco, dell’ENAC, dell’ENAV e delle Forze dell’ordine, ha consentito la riapertura dello scalo e la ripresa delle operazioni di volo sospese a causa del problema verificatosi a un aeromobile in partenza. Tutte le operazioni di messa in sicurezza e assistenza ai passeggeri del volo interessato, si sono svolte nel massimo ordine e senza nessuna conseguenza".

"L’emergenza odierna, altresì, ha dimostrato quanto sia importante per la nostra regione disporre di una rete aeroportuale moderna ed efficiente che ha permesso, anche in una situazione molto impegnativa per strutture e personale, di gestire fasi operative di estrema delicatezza senza che nessun passeggero, in arrivo e in partenza, abbia dovuto subire disagi accentuati. L’interoperabilità degli scali ha consentito ai nostri passeggeri di poter arrivare e partire dalla nostra regione se non con un leggero differimento del proprio operativo necessario a garantire loro i più elevati standard di safety”.





Sulla vicenda, in una nota diffusa Andrea Caroppo, Vicepresidente della Commissione Trasporti della Camera, Mauro D'Attis, deputato di Forza Italia e Segretario del partito in Puglia e i deputati azzurri membri della commissione Trasporti, Alessandro Sorte, segretario regionale FI Lombardia, e Paola Boscaini, avevano dichiarato: "All'aeroporto di Brindisi, si è verificato un nuovo incidente, l'ennesimo, su un aereo Ryanair. Abbiamo chiesto quindi un'audizione urgente in Commissione Trasporti alla Camera dei vertici Enac, con un focus sulla sicurezza dei voli Ryanair, che - è bene ricordarlo - è il primo vettore in Italia per traffico passeggeri".

"A causa di un principio d'incendio al motore di un aereo in partenza 184 passeggeri più i membri dell'equipaggio sono stati evacuati e lo scalo è stato chiuso. Fortunatamente, non ci sono stati feriti, ma si tratta del secondo incidente in pochi giorni che coinvolge la compagnia irlandese. Appena 2 giorni fa sono esplosi i pneumatici di un aereo in fase di atterraggio a Bergamo: nessun ferito, ma l'aeroporto è rimasto chiuso per ore. Lo scorso maggio, un volo partito da Bari e diretto a Londra è rientrato nella città pugliese per problemi alla strumentazione; pochi giorni dopo un volo partito da Bologna con direzione Bruxelles è stato fatto atterrare a Lussemburgo per un principio di incendio. E questi sono solo alcuni dei tanti, troppi incidenti che hanno coinvolto negli ultimi mesi Ryanair, in Italia e in Europa".

(gelormini@gmail.com)