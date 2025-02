BTM e BuyPuglia, sfide e opportunità per l'Industria Turistica

A Bari, nella nuova Fiera del Levante, BTM Buy Puglia Meet & Connect. La Puglia sotto i riflettori a livello nazionale per il buon governo del turismo, eccellenza di una regione che – come ha evidenziato il ministro al Turismo Daniela Santanchè – ha intuito prima delle altre come intraprendere la via della qualità.





“BTM si conferma un appuntamento sempre più strategico per il turismo pugliese, non solo per le occasioni di confronto che offre, ma per la capacità di mettere a sistema idee, esperienze e visioni - ha dichiarato Gianfranco Lopane, assessore al Turismo della Regione Puglia - in questi giorni abbiamo tracciato un bilancio delle iniziative sviluppate negli anni più recenti e, soprattutto, abbiamo delineato il percorso futuro, affrontando le sfide cruciali per l’industria turistica".

"Dalla sostenibilità al cambiamento climatico, fino ai modelli di governance a cui stiamo lavorando, il dibattito si è concentrato su temi chiave che definiscono l’evoluzione del turismo. È un momento di grande valore, arricchito dalla partecipazione di rappresentanti istituzionali, tra cui il Ministero con i suoi dipartimenti, da numerosi esperti, imprese e associazioni di categoria”.





“Come Regione Puglia sosteniamo la fiera, favorendo le occasioni di incontro tra domanda e offerta, attraverso opportunità concrete per gli operatori pugliesi per proporre la propria offerta ai buyer nazionali e internazionali. Con BTM rafforziamo il posizionamento nel mercato turistico della nostra amata Puglia”, ha precisato ancora Lopane.

“La collaborazione fra BuyPuglia Meet & Connect 2025 con BTM e con la Nuova Fiera del Levante, unitamente all’Assessorato al Turismo della Regione Puglia, va in un’unica direzione: consolidare e far crescere il terzo polo fieristico italiano del turismo qui a Bari - ha sottolineato Luca Scandale, direttore generale di Pugliapromozione - nel corso delle contrattazioni con le decine di buyer arrivati in Puglia da tutto il mondo, hanno preso corpo molti contratti per la stagione turistica 2025 ed anche per quella del 2026”.

“Gli ultimi dieci anni sono stati straordinari per la Puglia. Nel 2024 - ha ricordato Scandale - gli arrivi totali hanno raggiunto i 5,9 milioni, mentre i pernottamenti hanno superato la soglia dei 20 milioni. Il turismo in Puglia impiega 196.000 lavoratori con 39.000 imprese dedite. L’impatto diretto e indiretto del turismo sull’economia regionale è del 13,3%, ovvero 10,9 miliardi di euro di valore aggiunto e 7,6 miliardi di euro di consumi”.





“Dopo Vieste, Bari si conferma locomotiva del turismo in Puglia, con un trend di crescita del 20% rispetto allo scorso anno - ha ribadito Pietro Petruzzelli, assessore allo Sviluppo Economico del Comune di Bari - gli indicatori ci suggeriscono che questa tendenza positiva proseguirà anche nei prossimi anni. La BTM con il Buy Puglia Meet & Connect sono fondamentali per questo settore, non solo per promuovere la nostra terra, ma anche per favorire la crescita professionale del turismo, e l'incontro tra gli operatori sociali e i buyer internazionali per creare sinergie e opportunità di crescita. Bari è pronta a fare da ponte tra il passato e il futuro del turismo, offrendo un'esperienza autentica attraverso un turismo sostenibile che coniughi le esigenze dei baresi a chiunque voglia scoprirla”.





Nell'ambito della manifestazione, Regione Puglia con *Vestas Consulting Hospitality organizza la seconda edizione di Apulia Tourism Investment 2025. Tre giorni dedicati ai temi strategici e istituzionali del Quadro di sostegno PR Puglia per il turismo e della sua programmazione, con focus sull’attrattività del territorio, la rigenerazione urbana e l’innovazione sociale.

Venerdì 28 febbraio si tiene Il "Main Event", un’occasione di sintesi e confronto strategico tra istituzioni, esperti e investitori sul futuro dell'ospitalità e dello sviluppo turistico della regione. L'obiettivo principale è quello di rafforzare il ruolo della Puglia come meta di eccellenza del turismo internazionale e di attrarre investimenti in un settore in forte espansione. Il "Main Event" si articolerà in vari momenti di approfondimento, centrale sarà il panel “Le scelte della Regione Puglia per il turismo”. In questa sessione, la discussione di strategie e piani di sviluppo per il settore turistico, previsti nel PR Puglia FESR-FSE / 21-27. Questo programma, che si inserisce nel quadro delle politiche europee di coesione, mira a sostenere una crescita sostenibile e inclusiva, attraverso il rafforzamento delle infrastrutture turistiche, l'innovazione dell'offerta ricettiva e l'integrazione delle diverse risorse del territorio.





Previsti gli interventi di Aldo Patruno, direttore generale del Dipartimento Turismo e Cultura, sulle linee guida e gli obiettivi a lungo termine per il settore; Rocco De Franchi, responsabile della Comunicazione istituzionale, per approfondire il ruolo strategico della comunicazione tesa a promuovere l'immagine della Puglia. Nel panel in programma anche la partecipazione di Gianfranco Lopane, assessore Turismo, Sviluppo e Impresa Turistica, per le politiche regionali in materia di sostenibilità e innovazione nel settore turistico; infine, Massimo Salomone, coordinatore del settore Turismo di Confindustria Puglia, per presentare le opportunità e le sfide che il settore privato può cogliere per contribuire al rilancio dell'ospitalità regionale. Il dibattito sarà moderato da Vittorio Andidero di Vestas Consulting Hospitality.

Incontro utile ad affrontare anche i temi del turismo immobiliare, con una riflessione su come attrarre investimenti mirati per lo sviluppo di nuove strutture ricettive e di spazi multifunzionali, che possano rispondere alle nuove esigenze del mercato, tra cui il turismo esperienziale e quello sostenibile. Obiettivo: rafforzare e differenziare l’offerta turistica regionale e lavorare per una burocrazia semplificata.





A seguire, il focus sull’analisi dei dati e delle performance del comparto turistico, attraverso strumenti di big data, analizzando flussi di arrivi, prenotazioni, voli e investimenti immobiliari; nonché il dibattito con il panel “Brandizzazione, catene alberghiere e finanza”, un approfondimento sulle strategie di investimento nel settore dell’ospitalità, mettendo a confronto le scelte realtà legate a gruppi familiari, investitori istituzionali e privati, con uno sguardo alle opportunità di finanziamento e acquisizione nel mercato immobiliare turistico pugliese. Per passare al focus sulla “Rigenerazione ibrida del patrimonio pubblico”, un tema chiave per il futuro dell’ospitalità in Puglia, con il confronto tra potenziali investitori e attori istituzionali su modelli innovativi di sviluppo e valorizzazione territoriale.

La Puglia, con la sua straordinaria ricchezza naturale, storica e culturale, è un polo attrattivo di investimenti in ambito turistico e immobiliare, sia per i grandi gruppi internazionali che per gli imprenditori locali che desiderano contribuire al rilancio del territorio. Con l’approfondimento delle politiche pubbliche e delle opportunità per il settore privato, ATI (Apulia Tourism Investiment) si propone come un momento di dialogo fondamentale per tracciare la strada verso un futuro sempre più integrato, sostenibile e innovativo per il turismo in Puglia.

*VESTAS HOSPITALITY & CONSULTING - Un gruppo di specialisti del turismo e dell’ospitalità impegnato a sostenere, con l’azione sui mercati, le attività istituzionali e legislative per lo sviluppo economico regionale. Tra gli obiettivi principali vi sono l’attrazione di nuovi investimenti immobiliari nel settore turistico, la creazione di nuovi posti di lavoro, il rafforzamento del posizionamento internazionale della “marca Puglia”, il trasferimento di know-how gestionale e il potenziamento dell’alta formazione universitaria. L’attrazione di investimenti è sostenuta attraverso azioni concrete di promozione e di marketing territoriale in Italia e all’estero, al fine di favorire l’arrivo di capitale finanziario e “umano”. Tra le ulteriori attività, figurano la ricerca di partnership con brand internazionali, come catene alberghiere, la consulenza strategica e la progettazione.

(gelormini@gmail.com)

*Photo a cura di Rocco Lamparelli